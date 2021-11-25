حديقة الحيوانات في العين تطلق مخيمها الشتوي

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

تطلق حديقة الحيوانات في العين، بجانب المخيم الافتراضي الشتوي، مخيمها الميداني تحت شعار «قصص كواليس حديقة الحيوانات الشيقة»، الذي يبدأ أسبوعه الأول من 12 ديسمبر المقبل، من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 مساءً في الحديقة.

ويهدف المخيم إلى استثمار إجازة الشتاء في تنمية مهارات الأطفال وإكسابهم خبرات تعليمية تعزز من قدراتهم، لاسيما مهارات البحث والاستطلاع والاكتشاف، وذلك ضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تجمع بين المتعة والتعليم في آن واحد.

ويقدم المخيم برامج معرفية وتفاعلية تتوزع بين مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، ومرافق ومعارض الحديقة المختلفة، بما يضمن أقصى استفادة للمشارك في رحاب التنوع النباتي والحيواني الهائل الذي تتميز به الحديقة، كما يضم العديد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية، مثل جولات في المعارض المختلفة ومقابلة ملاحظي الحيوانات، وأيضاً معرفة الخدمات الطبية لدى قسم البيطرة، وجهود قسم البستنة، وغيرها.

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