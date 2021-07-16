بلدية رأس الخيمة تحدد ساعات العمل في مقاصب الإمارة خلال العيد

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

حددت دائرة بلدية رأس الخيمة ساعات العمل في مقاصب الإمارة خلال عيد الأضحى المبارك، وتشمل المقصب المركزي بالفلية، ومقصب رأس الخيمة، ومقصب الغيل، ومنافذ الإمارة الحدودية.

وأوضحت الدائرة أنها تعمل وفق خطط لتأمين صحة وسلامة الأفراد في إمارة رأس الخيمة برفع مستوى الرقابة الغذائية، وتكثيف الحملات التفتيشية لتعزيز التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الحالية، حيث تسعى إلى تلبية متطلبات العمل في أوقات الذروة التي يشهدها عيد الأضحى، إلى جانب التأكد من تكامل مختلف العناصر لتطبيق آليات الأمان التي تضمن توفير كل المقومات الصحية في التعامل مع الجمهور.

وأضافت أنه سيتم استقبال الأضاحي في أيام العيد من الساعة الخامسة صباحاً إلى الثامنة مساءً، ابتداءً من يوم وقفة عرفة، وبعد صلاة العيد مباشرة، وخلال أول أيام العيد. وفي اليومين الثاني والثالث، من السادسة صباحاً إلى الثامنة مساءً، حيث سيبدأ العمل يوم وقفة عرفة في سوق المواشي برأس الخيمة من الساعة الخامسة صباحاً إلى الثامنة مساءً، ومن بعد صلاة العيد إلى الثامنة مساءً لليوم الأول من أيام العيد، ويستمر العمل أيام الثاني والثالث والرابع من السادسة صباحاً إلى الثامنة مساءً.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص فريق لتكثيف الجهود خلال فترة عطلة العيد، حيث سيوجد الأطباء البيطريون في المنافذ المهمة في الإمارة، ومنها مطار رأس الخيمة الدولي، على مدار الساعة، وستكثف إدارة الصحة العامة حملاتها الرقابية على الأسواق التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومحال بيع اللحوم والدواجن والأسماك والطيور الحية، على مدار الساعة خلال أيام العيد.

وذكرت أن فريق الأطباء البيطريين سيوجد على مدار الساعة في جميع المقاصب التابعة للإمارة، وسوق المواشي بالفلية، لفحص الحيوانات قبل الذبح وبعده، للتأكد من سلامتها.

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