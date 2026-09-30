طالبة كفيفة تعود إلى الدراسة بعد انقطاع 3 سنوات

بعد انقطاع عن الدراسة استمر ثلاث سنوات، توجت الطالبة الكفيفة شيفنا باروثيبارا صديق، رحلة عودتها إلى مقاعد التعليم، بالفوز بجائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي في دورتها الـ20، ضمن فئة الطالب المتميز من أصحاب الهمم، حيث تمكنت من استكمال تعليمها حتى الصف الـ11، وتحقيق نتائج دراسية تجاوزت 70% في بعض المواد، إلى جانب إبراز مواهبها في إلقاء الشعر والخطابة ورواية القصص والغناء بثلاث لغات، متجاوزة صعوبات فقدان البصر والانقطاع عن التعليم والتأقلم مع الدراسة في مدرسة نظامية.

بدأت شيفنا رحلتها التعليمية في إحدى المدارس المتخصصة في الهند، حيث واصلت دراستها حتى الصف الرابع، قبل أن تتوقف عن التعليم خلال جائحة «كوفيد-19»، وتنقطع عن الدراسة ثلاثة أعوام، لم تستكمل خلالها الصفوف الخامس والسادس والسابع، لتعود لاحقاً إلى مقاعد الدراسة في دولة الإمارات، بالالتحاق مباشرة بالصف الثامن في المدرسة الإنجليزية المثالية برأس الخيمة، وتواجه تحدياً جديداً تمثل في مواكبة المناهج الدراسية والتأقلم مع بيئة تعليمية تضم طلبة مبصرين، بعد سنوات من الدراسة في مؤسسة تعليمية متخصصة.

وقالت معلمتها أخيلا سانتوش، إن شيفنا كانت الطالبة الكفيفة الوحيدة في المدرسة عند التحاقها بها، مشيرة إلى أن عودتها إلى التعليم لم تكن سهلة، خصوصاً أنها انتقلت إلى الصف الثامن دون استكمال ثلاثة صفوف دراسية، ما تطلب منها جهداً مضاعفاً للتأقلم مع المناهج الدراسية الجديدة وتعويض سنوات الانقطاع، إلى جانب الاندماج في الفصول الدراسية والأنشطة المدرسية.

وأضافت أن المدرسة تعاملت مع شيفنا أسوة بزميلاتها، وحرصت على إتاحة الفرص أمامها للمشاركة في مختلف البرامج والفعاليات والمسابقات، دون أن يشكّل فقدان البصر عائقاً أمام مشاركتها، موضحة أنها واجهت صعوبات في البداية، لكنها أظهرت إصراراً على التعلم، وبدأت تدريجياً في المشاركة بالأنشطة، حتى أصبحت من الطالبات اللواتي يحرصن على الحضور والمنافسة في البرامج المدرسية.

وأوضحت سانتوش أن شيفنا تمكنت، رغم التحديات التي واجهتها، من اجتياز الصف العاشر وفق منهج المجلس المركزي للتعليم الثانوي الهندي (CBSE)، والانتقال إلى الصف الـ11، بعدما حققت نتائج دراسية تجاوزت 60% في موادها، ووصلت إلى أكثر من 70% في بعضها، معتبرة أن هذا التقدم يمثل إنجازاً مهماً لطالبة عادت إلى التعليم بعد انقطاع طويل، واضطرت إلى مواكبة مستوى دراسي متقدم، مقارنة بالمرحلة التي توقفت عندها.

ولفتت معلمتها إلى أن شيفنا تتمتع بمواهب متعددة لا تقتصر على الجانب الأكاديمي، إذ برزت في إلقاء القصائد ورواية القصص والخطابة والتمثيل الفردي، فضلاً عن امتلاكها موهبة الغناء بثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية والمالايالامية، ما أتاح لها المشاركة في مسابقات وفعاليات متنوعة داخل المدرسة وخارجها.

وقالت إن من أبرز ما يميز شيفنا قدرتها على الحفظ السريع، إذ تستطيع تعلم أغنية جديدة وحفظ كلماتها وأدائها خلال ساعة أو ساعتين، حتى إن كانت تسمعها للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها تتمتع بثقة كبيرة بقدراتها، وتبدي استعداداً لخوض تجارب جديدة كلما أتيحت لها فرصة المشاركة. وأضافت أن مواهب الطالبة بدأت بالظهور قبل انتقالها إلى دولة الإمارات، مشيرة إلى أن ما حققته شيفنا يعكس قدرتها على تجاوز الصعوبات التي واجهتها، موضحة أن تشجيعها على المشاركة في الأنشطة، وإتاحة الفرصة أمامها لإظهار مواهبها، أسهما في تعزيز ثقتها بنفسها وتنمية مهاراتها، حتى أصبحت قادرة على المشاركة إلى جانب زميلاتها في مختلف الفعاليات. وجاء فوز شيفنا ضمن 68 فائزاً خلال حفل الدورة الـ20 من جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي التي تنظمها مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، تقديراً لإنجازات الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة بالإمارة.

من جانبها، قالت مديرة جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي، سمية الشحي، إن الدورة الـ20 شهدت تكريم 68 فائزاً من بين 293 طلب ترشح، ضمن 26 فئة، مشيرة إلى أن الجائزة شهدت على مدى عقدين تطوراً في مجالات التميز ومعايير التقييم، لتواكب التغيرات التي يشهدها القطاع التعليمي.