شرطة الشارقة تجدّد 64 ألف مركبة في الربع الأول

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أفادت شرطة الشارقة بأنه تم تجدد 64 ألف مركبة خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتة إلى أن إدارة ترخيص الآليات والسائقين في الشارقة، تنفذ حملة توعية تحت شعار «جدد مركبتك»، لتحقيق استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وأكد رئيس قسم ترخيص الآليات، المقدم عبدالرحمن خاطر، أن الهدف الرئيس من حملة «جدد مركبتك» بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي ومرتادي الطرق، من خلال حث وتوعية سائقي المركبات على ضرورة الفحص الدوري للمركبات عند عملية تجديد مركباتهم، تجنباً لوقوعهم في المخالفات المرورية، وحفاظاً على سائقي المركبات، ومرتادي الطرق، خصوصاً أن هذه المركبات قد تكون غير صالحة للسير في الطرقات، إما بسبب وجود أعطال ميكانيكية أو تلف الإطارات وغيرهما من المشكلات التي قد تكون غير واضحة، ولا تظهر إلا من خلال الفحص الدوري الشامل عند تجديد المركبة، وقد تكون سبباً في وقوع حوادث خطرة تعرض حياتهم للخطر.

وأضاف أن الحملة وفرت كثير الجهد على قائدي المركبات، من خلال البرامج التثقيفية والتوعية التي تضمنتها، لافتاً إلى أنه تم تجديد 64 ألفاً و841 مركبة، خلال الربع الأول من العام الجاري، مطالباً قائدي المركبات بضرورة تجديدها وفحصها، للتأكد من خلو المركبة من العيوب التي بدورها يمكن أن تتسبب في حوادث على الطرق، حفاظاً على سلامة السائقين ومستخدمي الطرق.

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