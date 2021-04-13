"بلدية الشارقة" تنجز 70% من مشروع ساحة القوارب بمنطقة الممزر

المصدر: الامارات اليوم _ الشارقة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير التسهيلات للصيادين والحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة الباسمة، كشفت بلدية مدينة الشارقة خلال جولة ميدانية لمختلف المشاريع الحيوية والتطويرية التي تقوم بتنفيذها، بحضور ثابت الطريفي مديرها العام ومساعديه، عن إنجاز 70% من مشروع ساحة مواقف القوارب في منطقة الممزر .

وأكد ثابت الطريفي أن البلدية تواصل جهودها الحثيثة وعملها الدؤوب لتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بإنجاز الساحة والتي تعتبر مكرمة من مكارم سموه للصيادين، وقد أنجزت البلدية حتى الآن 20 مستودعاً بالكامل، و80% من مواقف كبار الشخصيات، وإنجاز مواقف قوارب النزهة والقوارب التجارية بشكل كامل، و70% من الورش الخاصة بالقوارب والمحركات، فضلاً عن توفير محطة وقود متنقلة تلبي احتياجات مختلف أنواع القوارب داخل الساحة، وتوفير ثلاجة كبيرة لحفظ الثلج.

من جانبه أفاد خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين أن البلدية ستقوم بتوفير العديد من الخدمات الأخرى كغرف الحراسة لتأمين المكان والحفاظ على الممتلكات، من خلال توفير إضاءة كافية تعمل بالطاقة الشمسية وكاميرات مراقبة، والعديد من الخدمات الأخرى مشيراً إلى أن البلدية بدأت بإصدار التصاريح الخاصة بإيقاف القوارب داخل الساحة

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