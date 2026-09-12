فريق البحث والإنقاذ الإماراتي يعثر على 10 مفقودين ويواصل عملياته في نيبال

يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في المناطق المتضررة من الفيضانات في نيبال، بالتنسيق والتعاون مع السلطات والفرق النيبالية المختصة، ضمن جهود دولة الإمارات لدعم عمليات الاستجابة الإنسانية والبحث والإنقاذ.

وتمكن الفريق من العثور على 10 مفقودين جراء تداعيات الفيضانات التي شهدتها نيبال، وبذلك يصل عدد المفقودين الذين عثر عليهم فريق البحث والانقاذ منذ بدء مهامه وحتى الآن، إلى 18 شخصا، حيث تركزت عمليات البحث في منطقة راسوا ومحيط نهر تريشولي والمواقع المتضررة المجاورة.

ويواصل الفريق عمليات البحث باستخدام أجهزة وتقنيات متقدمة وطائرات مسيّرة، إلى جانب أعمال المسح الجوي وإعداد الخرائط ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في تحديد المواقع المستهدفة وتسريع عمليات البحث عن المفقودين.

وتتزامن العمليات الميدانية مع وصول طائرة المساعدات الإنسانية الإماراتية الخامسة إلى نيبال، محملة بمعدات وتجهيزات مخصصة لدعم جهود البحث والإنقاذ، شملت قوارب إنقاذ وطائرات مسيّرة ومعدات وأجهزة للطاقة، إلى جانب معدات فنية ولوجستية، تمهيدا لتسليمها إلى فرق البحث والإنقاذ النيبالية لتعزيز قدراتها ومساندة عملياتها في المناطق المتضررة.

وقال حمود العفاري، مدير عمليات الإغاثة الإماراتية، إن فرق دولة الإمارات تواصل العمل جنبا إلى جنب مع السلطات النيبالية، مؤكدا أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة وفق الأولويات والمعلومات الميدانية، بالتوازي مع توفير المعدات والاحتياجات اللازمة للفرق النيبالية لتعزيز قدراتها على مواصلة عمليات البحث والوصول إلى المناطق المتضررة.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي امتدادا لنهج دولة الإمارات في الاستجابة السريعة للكوارث، ودعم الدول والشعوب المتضررة، وتوفير المساندة الإنسانية والإغاثية والفنية اللازمة للتخفيف من تداعيات الكوارث.