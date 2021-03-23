مشروعات بنية تحتية جديدة في الفجيرة بـ 68 مليون درهم

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

تنجز وزارة الطاقة والبنية التحتية أربعة مشاريع في إمارة الفجيرة ومدينة دبا الفجيرة بقيمة 67 مليوناً و995 ألف درهم، متمثلة في إنجاز مشروع إنشاء نيابة الفجيرة الكلية والاستئنافية بالفجيرة بمنطقة الحيل، وإنجاز مركز الدفاع المدني بدبا الفجيرة، والبدء في المرحلة الثانية لمشروع مدرسة ثانوية للبنين بالشرية، وإنجاز المرحلة الثانية لمشروع مدرسة رميثة الأنصارية.

وكشفت مديرة المنطقة الشرقية في الوزارة المهندسة حليمة الشحي، أن الوزارة ستبدأ في إنجاز مبنى نيابة الفجيرة الكلية والاستئنافية بالفجيرة بمنطقة الحيل على مساحة 24 ألفاً و615 متراً مربعاً، لافتة إلى أنه سيتم إحلال وإنشاء مبنى مركز الدفاع المدني بدبا الفجيرة بإجمالي مساحة 23 ألفاً و332 متراً مربعاً.

وذكرت أن الوزارة ستبدأ المرحلة الثانية لمشروع مدرسة ثانوية بالشرية (عاصم بن ثابت) بمنطقة الفجيرة، التي ستشمل الأعمال من المبنى الرئيس بجميع أقسامه والمشروع على مساحة 3628 متراً مربعاً.

وشملت المشاريع الجديدة البدء في المرحلة الثانية لمشروع مدرسة رميثة الأنصارية بالفجيرة، التي تتكون من الأعمال من المبني الرئيس بجميع أقسامه وفراغاته.

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