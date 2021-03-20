اخضاع مواقف جديدة بالشارقة للرسوم‎

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تحويل 5857 موقف في بعض المناطق إلى مواقف خاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، في مختلف أنحاء المدينة، ضمن المرحلة الثانية من إجمالي عدد المواقف التي سيتم تحويلها، بهدف تنظيم عملية توفير المواقف العامة وإتاحتها للجمهور في كافة الأوقات ومنع سوء استغلالها، واستجابة لرغبة قطاع كبير من المتعاملين، كما تأتي هذه الخطوة تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للبلدية الرامية إلى دعم قدرات مدينة الشارقة في الجذب السياحي والاستثماري والسكني، وتوفير أفضل الخدمات للقاطنين والزوار.

وفي هذا السياق أكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة ثابت الطريفي، أن البلدية تحرص على تهيئة وتوفير المواقف العامة للجمهور بصورة مستمرة، حيث تعمل وفق خطط سنوية على إخضاع مناطق جديدة للرسوم وفق مجموعة من المؤشرات التي تؤخذ بعين الاعتبار كنوعية وطبيعة المنطقة، وجاهزية البنية التحتية، وكثافة المركبات، وحيوية القطاع، ونوعية المنشآت التجارية والصناعية في المنطقة، ثم تقوم البلدية بتهيئة المواقف في المنطقة المعنية بصورة منظمة، والبدء بتركيب لوحات إرشادية صغيرة وكبيرة توضح أن المنطقة تم إخضاعها للرسوم وتوضح مواعيد العمل وآلية الدفع.

من جانبه أوضح مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين خالد بن فلاح السويدي، أن إخضاع مناطق للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، يأتي استجابة لملاحظات الجمهور حول عدم توفر المواقف بصورة كافية في الكثير من المناطق الحيوية خلال العطلات، لأن القاطنين فيها يركنون مركباتهم بالساعات باعتبارها غير مدفوعة خلال العطلة، لذا عملت البلدية على إخضاعها للرسوم خلال العطلات لإتاحة الفرصة أمام مرتادي المناطق للحصول على المواقف في أي وقت من الأوقات، مشيراً إلى أن أصحاب الاشتراكات السنوية بالمواقف العامة بإمكانهم استخدام جميع مواقف المنطقة سواء كانت خاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع أو تلك التي تُعفى من الرسوم في أيام الجمع والعطلات الرسمية

وفي سياق متصل أوضح مدير إدارة المواقف العامة علي أحمد أبو غازيين، أن المواقف الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الزرقاء المثبتة على اللوحات الإرشادية الخاصة بالمواقف في تلك المناطق والبالغ عددها 579 لوحة، مشيراً إلى أن القرار يشمل جميع الشوارع في منطقة الغوير، والشوارع الداخلية في منطقة الشويهيين، وشارع الزهراء بمنطقتي المصلى والغوير، وشارع الخليج العربي في مناطق النباعة والغوير والمجرة والشويهيين، وشارع المريجة في منطقتي المريجة والجبيل، وشارع الوحدة بمنطقتي النهضة والمجاز 2، وشارع الكورنيش في مناطق المجاز 1 و2و3 ، وشارع جمال عبد الناصر بالاتجاهين في منطقة المجاز 2، وشارع الاتحاد بمنطقة النهدة.

وأفاد أبو غازيين أن البلدية توفر أكثر من 50 ألف موقف خاضع للرسوم في مختلف مناطق مدينة الشارقة، وجاري العمل على إخضاع 3500 موقف إضافي للرسوم في منطقتي الخان والممزر، مشيراً إلى أن البلدية توفر وسائل عديدة لسداد الرسوم كاستخدام العملات المعدنية التي يتم وضعها في جهاز استيفاء الرسوم أو الرسائل النصية أو البطاقات المدفوعة مسبقاً أو من خلال محفظة إلكترونية سيتم إطلاقها قريباً ويمكن للمتعامل شحنها برصيد ثم يتم الدفع من خلالها ،أو من خلال الاشتراكات الموسمية المتنوعة التي تقدمها بلدية مدينة الشارقة.

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