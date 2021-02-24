بلدية الفجيرة تغلق 23 منشأة مخالفة خلال العام الماضي

المصدر: سمية الحمادي- الفجيرة

اغلفت بلدية الفجيرة خلال العام الماضي 23منشأة مخالفة، وحررت 1457انذاراً ومخالفة تمثلت في عدم الالتزام بحفظ المواد الغذائية بشكل جيد وعدم الالتزام بطريقة العرض ودرجات الحرارة ومخالفة بعض الاجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد19.

وأفادت البلدية أنها تواصل حملاتها التفتيشية من خلال فرق التفتيش المتخصصة، إذ قامت إدارة الخدمات العامة والبيئة في البلدية ممثلة بقسم الصحة العامة وبالتعاون مع مكتب المتابعة والتفتيش خلال العام الماضي، بتنفيذ جولات تفتيشية على المحلات الغذائية والصحية بلغت 35749 منشاة في مختلف مناطق إمارة الفجيرة شاملة الأسواق المركزية والشعبية، للتأكد من مدى التزام هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية وتطبيقها وفق معايير السلامة الغذائية، وللتأكد أيضا من مدى التزام هذه المنشآت بالإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بكوفيد19

في إطار استراتيجيتها الهادفة لتطبيق أفضل معايير الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية والصحية وتعزيز الدور الرقابي والاشرافي عليها، وبتوجيهات سعادة المهندس محمد سيف الأفخم لتحقيق هذه الاستراتيجية لضمان حصول المجتمع على أفضل الخدمات.

وحرصت البلدية على إلزام هذه المنشآت بعمل البطاقات الصحية للتأكد من خلو العاملين من أي أمراض معدية، حيث تم اصدار عدد5354 بطاقة صحية، وذلك لضمان حماية المستهلك انتقال أي أمراض معدية من خلال تداول الأغذية.

وتهيب البلدية جمهورها بالتعاون و التقييد بالتعليمات و بضرورة الالتزام لضمان صحة و سلامة الجميع و على ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال التواصل على رقم المجاني 80036

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