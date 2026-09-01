الإمارات تدعو مواطنيها في فيتنام إلى الحذر من عاصفة "Saudel"

أهابت بعثة دولة الإمارات في هانوي بمواطني الدولة الموجودين في جمهورية فيتنام الاشتراكية ضرورة توخي الحيطة والحذر، بسبب العاصفة «Saudel» المتوقع تأثيرها في شمال البلاد، وما قد يصاحبها من أمطار غزيرة وفيضانات.

وأكدت البعثة ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 ، والتسجيل في خدمة "تواجدي".