زوار يشكون ارتفاع رسوم المواقف في «بحيرات جميرا»

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

شكا سائقون يترددون على منطقة أبراج بحيرات جميرا في دبي عدم توافر مواقف كافية للمركبات في المنطقة، وارتفاع رسوم المواقف فيها، التي تصل إلى 10 دراهم في الساعة الواحدة.

كما اشتكوا صعوبة الحصول على موقف في المنطقة، مشيرين إلى أن هناك مواقف مركبات مؤمّنة للسكان والعاملين في الشركات الواقعة فيها، فيما يصعب الحصول على موقف بالنسبة لزوار المنطقة، معربين عن استغرابهم من ارتفاع الرسوم إلى 10 درهم في الساعة، بينما لا تتعدى عادة قيمة الرسوم في المناطق الأخرى أكثر من أربعة دراهم للساعة.

من جهتها، قالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي لـ«الإمارات اليوم» إن تلك الرسوم تخصّ فقط الموقف «المميز»، ولا تطبّق على بقية المواقف في المنطقة، معللة ذلك بقربه من مداخل المباني المقصودة، ما يجعل رفع الرسوم ضرورياً لزيادة معدل الدوران في استخدام تلك المواقف، بغرض إفساح المجال لأكبر عدد ممكن من السائقين للاستفادة منها.

وأكدت أنها تقوم، بموجب اتفاقها مع مركز دبي للسلع المتعددة، بتنظيم المواقف الخاصة بالزوار فقط، البالغ عددها 2200 موقف، بهدف تنظيم حركة السير واستخدام المواقف بالشكل المثالي المطلوب في المنطقة، وضمان حصول الجمهور على مواقف شاغرة من خلال زيادة نسبة دوران المركبات ومنع تكدسها.

ولفتت الهيئة إلى أن منطقة أبراج بحيرات جميرا ذات نشاط تجاري وسكني وفندقي، وأن مركز دبي للسلع المتعددة يتولى توفير مواقف خاصة لسكان المنطقة، فيما تتولى الهيئة توفير مواقف الزوار وفقاً لتعرفة مدروسة ومقسمة إلى ثلاث فئات: الأولى (I) للموقف المميز الذي تبلغ تعرفته 10 دراهم للساعة، والحد الأقصى للوقوف فيه ثلاث ساعات، ويمكن العودة إليه بعد مرور ساعتين حداً أدنى.

وتتضمن الفئة الثانية (J) المواقف الجانبية والعلوية للمجمعات، وتبلغ تعرفتها أربعة دراهم للساعة، والحد الأقصى للوقوف هو ثلاث ساعات، ويمكن العودة إليه بعد مرور ساعتين حداً أدنى، فيما الفئة الثالثة يشار إليها بالرمز (K) وخاصة بالمواقف بين المجمعات والساحات، وتبلغ تعرفتها أربعة دراهم للساعة، و32 درهماً لمدة 24 ساعة.

ووفقاً للهيئة فإنه لا توجد تصاريح موسمية خاصة بهذه المنطقة، حيث تتوافر مواقف للسكان ضمن المجمعات، فيما تم توفير عدد من المواقف المجانية لأصحاب الهمم، كما يستفيد أيضاً كبار المواطنين ممّن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً من خدمة المواقف مجاناً.

يذكر أن مستخدمي المواقف المدفوعة في المنطقة يمكنهم دفع رسومها عبر وسائل الدفع الذكية، التي تشمل الرسائل النصية القصيرة والتطبيق الذكي للهيئة، بحسب فئات ورسوم محددة لكل منطقة.

اتفاقية

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي في عام 2017 اتفاقية تعاون مشترك مع مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة في مجال التجارة والمشاريع والمطور الرئيس لمنطقة أبراج بحيرات جميرا في دبي، لإدارة وتشغيل مواقف مركبات الزوار في منطقة أبراج بحيرات جميرا، بهدف تنظيم المواقف في المنطقة التي شهدت نسبة إشغال مرتفعة، نتيجة ازدهار النشاط العمراني والتجاري خلال السنوات الماضية.

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