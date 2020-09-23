احذر هذه المخالفة أثناء القيادة خلال الضباب

المصدر: مصباح أمين-أم القيوين

قال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة أم القيوين، العقيد سعيد عبيد بن عران، لـ "الإمارات اليوم"، إن هناك مخالفة واضحة للسائقين الغير ملتزمين بأنظمة السير والمرور خلال فترة الضباب، إذ تنص من المادة رقم 104 من جدول المخالفات والغرامات المروري على تغريم السائقين المخالفين بقيمة 500 درهم وأربع نقاط، في حال السير ليلا دون استعمال الأنوار، أو السير في أوقات الضباب دون استعمال الأنوار أو السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية.



وأضاف، أن عدم خفض السرعات على الطرقات خلال فترة الضباب يعتبر مخالف للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وتابع أن دوريات المرور ورجال الشرطة موزعة على جميع الطرقات الداخلية والخارجية للإمارة خلال أوقات الضباب من أجل ضبط حركة السير والمرور وضبط السائقين المغير ملتزمين بالتعليمات والقوانين.



ولفت إلى أن أي مخالفة على الطرقات خلال فترة الضباب سواء بالقيادة بسرعة عالية أو عدم استعمال أضواء المركبة وعدم ترك مسافة أمان كافية، قد يؤدي إلى وقوع حادث تصادم متتالي وتسجيل إصابات وربما وفيات في الحادث، لذلك يجب على جميع السائقين أهمية الالتزام بتعليمات السير والمرور للحفاظ على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق.



وأوضح إنه يجب على قائدي الشاحنات والمركبات عدم القيادة أثناء وجود الضباب على الطرقات العامة إلا للضرورة خاصة في حال انعدام الرؤيا على الطرقات لأقل من 50 مترا، وتابع أنه في حال انتشار الضباب في بعض المناطق وعدم تمكن السائق من الرؤيا الواضحة للطريق فإنه عليه التوقف خارج الطريق من خلال البحث عن مخرج وعدم التوقف على كتف الطريق لتفادي اصطدام المركبات القادمة من الخلف به بسبب انعدام الرؤيا.



وأضاف، أن إدارة الدوريات والمرور تشدد على أهمية عدم قيادة الشاحنات المسموح لها الجولان في الإمارة من الساعة 12 ليلا وحتى الساعة الخامسة والنصف فجرا في حال وجود الضباب كونها تشكل خطرا على سائقي المركبات الخفيفة، وأنه يجب على سائقي الشاحنات الاطلاع بشكل دوري على النشرة الجوية لمعرفة أحوال الطقس والضباب والتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.



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