أبدى سائقون استياءهم من سير بعض مستخدمي الدراجات الهوائية على الطرق بصورة مخالفة، خصوصاً في المناطق الصناعية، مع تحميل دراجاتهم بكميات كبيرة من الكرتون والمواد المختلفة، كما هو موضح في اللقطة، ما يتسبب في إرباك حركة المركبات، ويشكل خطراً على سلامتهم وسلامة الآخرين، فضلاً عن عدم ارتدائهم الخوذ الواقية والسترات الفسفورية العاكسة للضوء، التي تعزز وضوح رؤيتهم، خصوصاً في الفترة المسائية، وناشدوا بتكثيف الحملات الرقابية في المناطق الصناعية، وتوعية أصحاب هذه الممارسات، وإلزام مستخدمي الدراجات باشتراطات السلامة المرورية.