بلدية الفجيرة تخالف أصحاب منازل في مدينة محمد بن زايد

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أفاد مدير عام بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، بأن البلدية شكلت لجنة لرصد الإضافات المرفوضة التي تغير من الشكل العام لمدينة محمد بن زايد التي تعتبر من أحدث المدن في الإمارة، وتم تسجيل عدد من المخالفات والإنذارات لبعض المواطنين المخالفين، مشيراً إلى أن أغلبية المخالفات تمثلت في تركيب مظلات.

وأشار الأفخم إلى أن وزارة البنية التحتية، بالتعاون مع مبادرات رئيس الدولة، وبلدية الفجيرة، سلمت 688 مواطناً مخططات منازلهم، في مايو الماضي، كدفعة أولى وتم اطلاعهم على شروط الصيانة والإضافات، مؤكداً أنه لابد من الحصول على تصاريح لنوعية الإضافات التي سيقوم بها المواطن، مشدداً على أن تتضمن الصيانة والإضافات اختيار شركات مرخصة في صيانة المنازل وتعديلها.

ولفت إلى أن الإنذارات والمخالفات التي تم رصدها في المدينة خلال الأيام الماضية، ملغاة في حال قام المواطن بإزالتها، مؤكداً أن تكوين اللجنة جاء من أجل الحفاظ على شكل المدينة العام.

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