إعفاء الشركات المؤجرة لدى شرطة الشارقة من إيجار الربع الثاني

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بادرت القيادة العامة لشرطة الشارقة بإعفاء المستأجرين، من أصحاب الشركات المؤجرة لدى القيادة، من مستحقات الإيجار الخاص بالربع الثاني للعام الجاري، بالتزامن مع جائحة كورونا (كوفيد-19)، سعياً منها لتحقيق أفضل المؤشرات الأمنية الداعمة لعملية التنمية والازدهار الاقتصادي بالإمارة، وحرصاً على تقديم كل التسهيلات لتوفير المناخ الاقتصادي الآمن للمتعاملين من أصحاب الشركات المؤجرة، والحفاظ على استمرارية أعمالها، في ظل الظروف التي خلفها «كورونا».

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة الشارقة في التصدي للجائحة الوبائية (كوفيد-19)، والحد من تداعياتها المختلفة وتخفيف حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية في هذه الظروف الاستثنائية، لبناء منظومة الأمن الشامل بأبعاده: الاقتصادية، والاجتماعية، والإنسانية.

كما دعت السائقين، ممن عليهم مخالفات مرورية مسجلة، اعتباراً من الأول من أبريل الماضي، للاستفادة من مهلة قرار تخفيض المخالفات بنسبة 50%، والتي ستنتهي في الأول من يوليو المقبل.

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