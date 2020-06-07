جهات حكومية في أبوظبي تطرح شواغر للمواطنين

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

طرحت جهات حكومية في إمارة أبوظبي وظائف «إشرافية» شاغرة، لمواطني الدولة، برواتب يصل بعضها إلى 90 ألف درهم، على النافذة المخصصة للعمل والتوظيف في منصة «تم» للخدمات الحكومية، التي تضم مئات الوظائف في قطاعات ودوائر حكومية وخاصة على مستوى الدولة.

وأكدت هيئة الموارد البشرية، لإمارة أبوظبي، أن التقدم بطلبات البحث عن وظائف على منصة «تم» يحتاج إلى اتباع ثلاث خطوات، ولا يستغرق أكثر من ست دقائق.

وتفصيلاً، أعلنت الهيئة إمكان تقدّم المواطنين، الباحثين عن فرص وظيفية، بطلبات التوظيف عبر منصة «تم»، التي تجمع الخدمات الحكومية تحت مظلة واحدة، للاستفادة من خدمات الهيئة الخاصة بالبحث عن عمل، ومتابعة طلبات التوظيف.

وتعد المنصة بوابة حكومية موحدة، تتيح للمتعاملين في إمارة أبوظبي إنجاز سلسلة من الخدمات الحكومية عبر نقطة اتصال واحدة، دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات الحكومية المختلفة لإنجاز معاملاتهم.

وخصصت المنصة، التي تعد إحدى مبادرات «هيئة أبوظبي الرقمية»، نافذة على موقعها الإلكتروني الرسمي، تحمل اسم «العمل والتوظيف»، تقدّم تعريفاً لحقوق وواجبات الموظفين، وسرداً للشهادات والرخص الأمنية التي يحتاجها الراغبون في التوظيف، إضافة إلى عرضها مئات الفرص الوظيفية المطروحة من عشرات الجهات والدوائر الحكومية والخاصة في أبوظبي، وبقية إمارات الدولة.

وأتاحت نافذة «العمل والتوظيف» على منصة «تم» لجهات العمل الإعلان عمّا لديها من شواغر جديدة، بالربط والتعاون مع هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي. كما منحتها صلاحية إدارة الشواغر المعروضة، المتعلقة ببيانات الوظائف الشاغرة.

وبحسب منصة «تم»، يمكن للمواطنين الباحثين عن فرص وظيفية التقديم على وظيفة شاغرة، من خلال هذه الخدمة، تتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم عبر اتباع ثلاث خطوات، تبدأ بتسجيل الدخول باسم المستخدم، ووضع كلمة مرور عبر الموقع الإلكتروني https:/‏‏/‏‏jobseeker.hra.gov.ae/‏‏spapp/‏‏ar/‏‏candidate/‏‏default، ثم البحث عن وظيفة شاغرة مناسبة. وأخيراً فتح الوظيفة المرغوبة، والضغط على «تقديم»، مؤكدة أن تلك الخطوات لا تستغرق سوى ست دقائق.

وأجرت «الإمارات اليوم» مسحاً لأبرز فرص العمل المعروضة على نافذة «العمل والتوظيف» في منصة «تم»، التي تنوعت بين وظائف فنية واستشارية ومهنية وإدارية، في جهات ودوائر حكومية، وعدد من الشركات العاملة بقطاعات البترول والطيران والإنشاءات والمعلومات، حيث راوحت معدلات الرواتب فيها بين 6000 درهم كحد أدنى، و90 ألف درهم كحد أقصى.

وتضمّنت قائمة الوظائف الشاغرة إعلاناً عن وظيفة مدير إدارة جودة الرعاية الاجتماعية بإحدى الدوائر الحكومية في أبوظبي، براتب يراوح بين 80 و90 ألف درهم، كحد أقصى، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاملاً درجة دكتوراه في الفلسفة والعلوم الإنسانية، ومعه خبرة لا تقل عن ثماني سنوات.

كما شملت القائمة وظيفة «مدير اتصالات» في إحدى الجامعات الحكومية بأبوظبي، براتب يراوح بين 50 و65 ألف درهم، على أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في الاتصال والإعلام، مع خبرة ما بين 8 و12 سنة.

ومن بين الوظائف الفنية المطروحة، أيضاً، وظيفة مدير أول للهندسة الكهربائية والميكانيكية، بإحدى شركات إدارة الأصول في أبوظبي، براتب يبدأ من 50 ألفاً، ويصل إلى 60 ألف درهم، على أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير في هندسة الميكانيكا، ويحمل خبرة من 5 إلى 10 سنوات.

وظائف مكتبية

تضمنت قائمة الوظائف الشاغرة عدداً من الفرص الوظيفية المكتبية، برواتب تراوح بين 6000 و24 ألف درهم، أبرزها وظيفة «مدير مبيعات» في إحدى شركات التأمين بدبي، براتب من 18 ألفاً إلى 24 ألف درهم، على أن يكون المتقدم حاصلاً على دكتوراه في جراحة الأسنان، أو العلوم الطبية، وأقلها وظيفة «مستشار سعادة متعاملين»، بأحد مراكز المعلومات في إمارة عجمان، براتب يبدأ من 6000 درهم، بخلاف العمولات.

6

دقائق للتقدم بطلبات التوظيف، عبر منصة «تم».

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