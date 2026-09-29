750 شاغراً للمواطنين في حكومة دبي.. و7 تخصصات جديدة لوظائف المستقبل

افتتح وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، أمس، «رؤية - معرض الإمارات للوظائف 2026» في مركز دبي التجاري العالمي، إيذاناً بانطلاق فعالياته التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، وتزخر بفرص استكشاف المسارات المهنية والتوظيف والتجارب التي تستشرف مستقبل العمل، بهدف الربط بين المواهب الإماراتية والفرص التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد المتطور لدولة الإمارات. ويُقام «رؤية 2026» خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر تحت شعار «هل أنت مستعد لما هو قادم؟ مستقبل العمل»، ويجمع تحت مظلته أكثر من 150 جهة توظيف مما يزيد على 23 قطاعاً.

فيما استعرضت منصة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، التي تجمع تحت مظلتها 34 جهة حكومية، خلال مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2026»، أكثر من 750 وظيفة شاغرة للمواطنين، فيما أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية فتح باب التسجيل أمام المواطنين في منصة «إماراتي»، التي تضم بيانات نحو 38 ألف مواطن من الباحثين عن عمل وموظفين في القطاع الخاص، بهدف تسهيل وصولهم إلى الفرص الوظيفية المناسبة، وربط الباحث عن عمل بموقع الوظيفة والمسافة بينها وبين محل سكنه.

ورصدت «الإمارات اليوم»، خلال جولة في اليوم الأول للمعرض، إقبالاً لافتاً من المواطنين الباحثين عن فرص وظيفية، بالتزامن مع إجراء مقابلات وظيفية فورية من جانب عدد من جهات العمل الحكومية والخاصة، فيما أتاحت جهات أخرى للمتقدمين التسجيل والتعرف إلى الشواغر المتاحة ومتطلبات الوظائف، ضمن مساعي المعرض لربط الكفاءات الوطنية باحتياجات سوق العمل، وإتاحة فرص مباشرة للتوظيف والتعرف إلى المسارات المهنية المختلفة.

ووفقاً لتصريحات مسؤولي التوظيف في عدد من الجهات الحكومية المشاركة في المعرض لـ«الإمارات اليوم»، برزت سبعة مسميات وتخصصات ترتبط بوظائف المستقبل، تشمل «محللي البيانات، وخبراء الذكاء الاصطناعي، وشركاء الذكاء الاصطناعي، ومهندسي الحوسبة السحابية، ومتخصصي البنية التحتية الرقمية، ومتخصصي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التخصصات الهندسية المرتبطة بمشاريع النقل والتقنيات المستقبلية»، التي يجب أن يركز عليها الطلبة من الكفاءات الوطنية في المستقبل لمواكبة سوق العمل. وتفصيلاً، أكد مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع مفهوم التوطين ليشمل جودة التجربة المهنية للكفاءات الوطنية، وقدرتها على النمو والتقدم وتولي مسؤوليات أكبر، مشيراً إلى أن دور الموارد البشرية يتجاوز المواءمة بين الكفاءات والفرص الوظيفية، ليشمل تهيئة بيئة داعمة لتطور المواهب الوطنية واستدامة تقدمها المهني.

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، راشد عيسى اليديوي، لـ«الإمارات اليوم»، إن مشاركة منصة حكومة دبي يجسد تكامل الجهود الحكومية في ربط المواهب الوطنية باحتياجات سوق العمل والفرص الوظيفية في مختلف القطاعات الحكومية، موضحاً أن الجهات المشاركة تستعرض أكثر من 750 شاغراً وظيفياً، بما يوفر فرصاً للباحثين عن عمل والخريجين الجدد، إلى جانب طلاب المدارس والجامعات للتعرف إلى طبيعة الأعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية والوظائف المتاحة حالياً والمطلوبة مستقبلاً. وأشار إلى أنه تم الإعلان عن عدد من الشواغر الوظيفية عبر منصة «وظائف دبي» التابعة لحكومة دبي، قبل انطلاق المعرض بأسبوع لإتاحة الوقت الكافي للباحثين عن عمل للتقديم، تمهيداً لإجراء المقابلات الشخصية خلال أيام المعرض.

وقال المشرف العام على عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، عبدالعزيز بن حارب الفلاسي، إنه تم فتح باب التسجيل للمواطنين في منصة «إماراتي» للتنمية البشرية، التي تم تدشينها مؤخراً بعد تطويرها.

وقال إن المنصة الجديدة تقدم خدماتها للمواطنين بدءاً من عمر 15 عاماً حتى مرحلة ما بعد التقاعد، ضمن رحلة متكاملة تشمل مراحل المدرسة والجامعة والبحث عن عمل والتطور الوظيفي، وصولاً إلى مرحلة التقاعد، التي وصفها بأنها محطة للتفرغ والعودة بالعلم والمعرفة إلى المجتمع، بما يشمل الطلبة والمنتسبين الجدد إلى سوق العمل.

وأوضح أن المنصة توفر للباحثين عن عمل مجموعة من الخدمات، من بينها رفع السيرة الذاتية وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحديد الجوانب أو الفجوات التي يمكن تطويرها، كما تتيح للباحث تحديد مكان سكنه، في حين يحدد صاحب العمل موقع الوظيفة، لتقوم المنصة باحتساب المسافة بين مكان السكن ومكان العمل، إلى جانب إجراء مطابقة بين الشواغر الوظيفية والباحثين عن عمل.

وأشار إلى أن نحو 38 ألف مواطن موجودون حالياً على المنصة يشملون باحثين عن عمل وموظفين يعملون في القطاع الخاص ومسجلين في برنامج «نافس»، لافتاً إلى أنه يمكن للمواطن الدخول إلى المنصة عبر «الهوية الرقمية»، والاطلاع على الخدمات والفرص الوظيفية المناسبة لهم، متوقعاً أن يصل عدد الشواغر الوظيفية المتاحة عبر المنصة إلى نحو 800 شاغر خلال شهر، مع استمرار انضمام الشركات وتسجيل فرصها الوظيفية. وكشفت المديرة التنفيذية للموارد البشرية والتطوير في قطاع الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عذاري محمد، عن طرح الهيئة 215 وظيفة خلال مشاركتها في المعرض، منها 100 وظيفة للخريجين الجدد، و115 وظيفة لأصحاب الخبرات، مشيرة إلى أن الهيئة تستهدف كذلك استقطاب 55 خريجاً جديداً ضمن مبادرة «صنّاع المستقبل»، التي تستهدف إعداد كوادر وطنية متخصصة للمشاركة في إدارة المشاريع المستقبلية الكبرى للهيئة، ومن بينها توسعات «الخط الأزرق» لمترو دبي، و«الخط الذهبي»، ومشروع «دبي لوب»، و«التاكسي الجوي».

ولفتت إلى أن الوظائف الجديدة في الهيئة تشهد تنامياً في التخصصات التقنية والتكنولوجية، خصوصاً مع التوسع في مشاريع الذكاء الاصطناعي، موضحة أن من بين الوظائف والتخصصات التي بدأت تظهر بصورة أكبر «شركاء الذكاء الاصطناعي»، ومهندسي الحوسبة السحابية والبنية التحتية، والمتخصصين في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع استمرار الحاجة إلى المهندسين والخبراء والمستشارين في المجالات الهندسية.

وكشفت أن الهيئة افتتحت مركزاً للذكاء الاصطناعي، يضم عدداً من الوظائف والتخصصات التي لم تكن موجودة سابقاً بهذا الشكل، مؤكدة أن طبيعة المشاريع المستقبلية للهيئة تستدعي استقطاب كفاءات وطنية متخصصة في المجالات التقنية والهندسية الحديثة.

وأفادت بأن نسبة التوطين على مستوى هيئة الطرق والمواصلات تبلغ نحو 54%، فيما تصل نسبة المواطنين في الوظائف التخصصية إلى ما بين 62% و64%، موضحة أن الهيئة تعمل أيضاً على استقطاب المواطنين في الوظائف الفنية.

وقالت مديرة إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي، عزة المرزوقي، إن البلدية طرحت خلال المعرض 73 وظيفة في مختلف التخصصات، مع إتاحة التعيين الفوري للمرشحين المستوفين متطلبات الوظائف.

وقالت إن البلدية تستقبل طلبات المواطنين، سواء من أصحاب الخبرات أو الخريجين الجدد، إلى جانب خريجي الثانوية العامة، موضحة أن احتياجات البلدية تشمل مجالات متنوعة، في ظل دورها في تقديم نحو 62% من خدمات إمارة دبي، والإسهام بشكل رئيس في 38 خدمة على مستوى الإمارة.

وأوضحت أن غالبية الوظائف المطروحة تتركز في المجالات الهندسية، إلى جانب وظائف في التفتيش وتخصصات أخرى.

وكشفت المرزوقي عن تنامي الحاجة إلى وظائف مرتبطة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، موضحة أن عدد وظائف محللي البيانات في البلدية شهد زيادة خلال الفترة الأخيرة. موضحةً أن البلدية تتطلع كذلك إلى استقطاب خبراء في الذكاء الاصطناعي، للإسهام في تأهيل البلدية لمتطلبات المستقبل، وتعزيز جاهزيتها للتطورات التقنية المتسارعة. لافتة إلى أن نسبة المواطنين من إجمالي موظفي بلدية دبي تبلغ حالياً نحو 57.5%.

«نافس»: انضمام 45 ألف مواطن إلى «الخاص» خلال 2026

كشف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، خلال مشاركته في معرض «رؤية 2026» عن انضمام أكثر من 45 ألف مواطن إلى القطاع الخاص منذ بداية العام الجاري، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من برامج الدعم المالي التي يقدمها المجلس منذ إطلاق «نافس» عام 2021 حتى 2026، أكثر من 175 ألف مواطن.

وأوضح المجلس ضمن الإنجازات المحققة، أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص تجاوز 190 ألف مواطن، بينهم 16 ألفاً و274 مواطناً لديهم تصاريح عمل من جهات أخرى، فيما بلغ عدد منشآت القطاع الخاص التي قامت بتعيين مواطنين أكثر من 32 ألف منشأة.

وأشار إلى أن عدد المواطنين الذين انضموا إلى القطاعين الخاص والمصرفي منذ إطلاق «نافس» في 2021 ومازالوا على رأس عملهم بلغ 172 ألف مواطن.