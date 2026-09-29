«تنمية المجتمع» تطرح 26 فرصة وظيفية

تشارك هيئة تنمية المجتمع في دبي في «رؤية الإمارات للوظائف 2026»، ضمن منصة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مستهدفة استقطاب كفاءات وطنية في تخصصات تدعم احتياجاتها المستقبلية، وتعزز قدراتها المؤسسية لتنفيذ مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وتطوير منظومة اجتماعية أكثر استباقية واستدامة.

وتطرح الهيئة خلال مشاركتها 26 فرصة وظيفية، تشمل 14 وظيفة تنفيذية واختصاصية، و12 وظيفة إشرافية وقيادية، في مجالات تشمل العمل الاجتماعي والرعاية والتأهيل، والبيانات والإحصاء الاجتماعي، والتحول الرقمي وأمن المعلومات، والشؤون القانونية والمسؤولية المجتمعية.

وقالت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد: «يمثل الاستثمار في الكفاءات الوطنية ركيزة أساسية لبناء القدرات التي تحتاج إليها منظومة العمل الاجتماعي في دبي خلال المرحلة المقبلة. ونحرص على استقطاب وتمكين المواهب الوطنية القادرة على الإسهام في تطوير منظومة العمل الاجتماعي، والاستجابة للتحولات والاحتياجات المجتمعية، بما يدعم تحقيق مستهدفات (أجندة دبي الاجتماعية 33) وتعزيز جودة الحياة في دبي».

وتتيح مشاركة الهيئة للباحثين عن عمل من مواطني دولة الإمارات التعرّف إلى المسارات المهنية المتاحة والتواصل المباشر مع فرقها، إلى جانب إجراء مقابلات أولية وفورية للمرشحين المؤهلين لعدد من الوظائف المطروحة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع، سعيد الطاير: «نركز في مشاركتنا هذا العام على استقطاب تخصصات ومهارات تتوافق مع احتياجات الهيئة الحالية والمستقبلية، وربط الكفاءات الوطنية بالفرص التي تمكّنها من الإسهام بفاعلية في تطوير العمل الاجتماعي، وتحقيق أثر مستدام في المجتمع».

وأضاف الطاير أن الهيئة تستهدف من خلال مشاركتها التعريف بالفرص الوظيفية المعتمدة، وإجراء الفرز الأولي والمقابلات للمرشحين المؤهلين، إلى جانب بناء قاعدة من الكفاءات الوطنية في التخصصات ذات الأولوية لدعم احتياجات الهيئة المستقبلية.