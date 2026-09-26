«مواهب».. منصة لتمكين المواطنين من بناء مسارات مهنية مستدامة

صممت دائرة التمكين الحكومي، مركز «مواهب»، بهدف الانتقال من مفهوم توفير فرص العمل إلى بناء قدرات وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل، حيث يدعم المواطنين الإماراتيين الباحثين عن فرص عمل، وتمكينهم من بناء مسارات مهنية مستدامة في الجهات التابعة لحكومة أبوظبي وشركات القطاع الخاص في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويمثل «مواهب» منصة وطنية رائدة لربط الكوادر الإماراتية بفرص العمل، من خلال توظيف تقنيات ذكية لمطابقة مهارات المواطنين مع متطلبات الوظائف، إلى جانب توفير موارد وخدمات متخصصة لتطوير المسارات المهنية، بما يسهم في تعزيز مواءمة الكفاءات الوطنية مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.

ويقدم المركز منظومة متكاملة من الخدمات التي تشكل ركيزة أساسية في جهود الحكومة لتمكين المواطنين ودعم تنافسيتهم المهنية، كما يعمل «مواهب»، بالتنسيق والتعاون مع جهات التوظيف على تقديم مجموعة من الخدمات والاستشارات المتخصصة في مجالات التوظيف وتقييم المهارات، إلى جانب برامج التطوير وإعادة التأهيل، ودعم عمليات ترشيح الكوادر الوطنية للفرص الوظيفية المناسبة. إضافة إلى توفير فرص لتطوير المهارات المتخصصة واكتساب الخبرات المهنية المتنوعة، من خلال برامج مصممة وفقاً لمتطلبات سوق العمل، بما يعزز جاهزية المواطنين للانخراط في سوق العمل، ويدعم مستهدفات استراتيجيات التوطين المعتمدة.