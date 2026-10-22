يوم وظيفي مفتوح بالفجيرة يطرح أكثر من 100 شاغر للكوادر الوطنية

نظّمت دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، اليوم بالتعاون مع جهات من قطاعات مختلفة، يوماً مفتوحاً للمقابلات الوظيفية، للباحثين عن عمل من الكوادر الوطنية، مكن أكثر من 400 باحث عن عمل من التواصل المباشر مع جهات التوظيف والتعرّف على الفرص المهنية المتاحة.

وتضمّن اليوم المفتوح شواغر وظيفية في تخصصات ومجالات متنوعة بلغ عددها أكثر من 100 شاغر، حيث أُتيحت للمشاركين فرصة تقديم سيرهم الذاتية وإجراء مقابلات مع ممثلي الجهات المشاركة البالغ عددها 16 جهة، والاطلاع على متطلبات الوظائف، بما يسهم في مواءمة مؤهلاتهم ومهاراتهم مع احتياجات سوق العمل.

ويأتي تنظيم اليوم المفتوح تأكيداً لحرص دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة على تعزيز التعاون مع جهات التوظيف وتوفير فرص مهنية مستدامة للمواطنين، بما يدعم مستهدفات التوطين ويعزز إسهام الكفاءات الوطنية في مسيرة التنمية.