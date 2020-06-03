بلدية الشارقة تتفقد محلاً احترق في السوق المركزي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تفقدت بلدية الشارقة محلاً في السوق المركزي تعرض لحريق بسيط قبل أيام، للوقوف على حالته لإصدار تصاريح الصيانة بعد التنسيق مع دائرة الأشغال العامة.

وأكد مدير إدارة الهندسة في البلدية، المهندس يعقوب الزرعوني، أنه تم تشكيل لجنة فنية لمعاينة الأضرار والوقوف على التفاصيل المتعلقة بحالة المحل ودراسة أعمال الصيانة وإعادة تشغيله، واتضح من خلال المعاينة تضرر الأصباغ الخارجية لواجهة المحل وجزء من الممر الرئيس بالسوق، وبعض الأضرار البسيطة الأخرى، مشيراً إلى أن الحالة الإنشائية للمحل لم تتضرر كثيراً.

وأوضح أن البلدية تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع الجهات المختصة، من أجل الوصول لأعلى معدلات السلامة والوقاية من الحرائق من خلال تعزيز المواصفات والاشتراطات.

اللجنة الفنية خلال معاينة أضرار المحل. Àمن المصدر

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