حاكم عجمان يتكفل بمصاريف الاطفال الـ6 بعد وفاة الأب والأم

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تكفل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان، بكافة المصاريف المادية والتعليمية والاجتماعية للايتام الستة من اسرة سودانية ورعايتهم بعد ان اطلع سموه على قصتهم الانسانية بعد وفاة والدهم ووالدتهم نتيجةمضاعفات فيروس كورونا خلال شهر واحد وتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاحتماعي.

وتأتي هذه اللفتة الكريمة من سموه استجابة للحالة الانسانية التي يمر بها هؤلاء الاطفال وانسجاما مع مبادئ ديننا الحنيف في رعاية الايتام ونهج زواج الامارات في تقديم كل العون للمحتاجين والمعوزين ومساعدة الفقراء والاسر المتعففة .

ووجه سموه بتوفير كافة الالتزامات والاحتياجات ومتطلبات الحياة الكريمة لهؤلاء الاطفال وتقديم الرعاية لهم حيث يتولى حاليا رعايتهم ابن اخت الاب المتوفى بعد ان تم نقلهم من الشارقة الى عجمان.

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