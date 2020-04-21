أسواق الخضار واللحوم والسمك والدواجن والمواشي والمقصب المركزي تستأنف عملها في عجمان

المصدر: الامارات اليوم- عجمان

اتخذت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان إجراءات احترازية ووقائية صارمة لإعادة تشغيل الأسواق العامة بالإمارة، والتي شملت سوق الخضار والفواكه وسوق السمك وسوق اللحوم وسوق الدواجن وسوق المواشي والمقصب المركزي، ونظمت مواعيد عملها بما يتماشى مع برنامج التعقيم الوطني، حرصاً منها على تلبية كافة متطلبات سكان الإمارة مع الحفاظ على السلامة العامة في ظل أزمة وباء فيروس كورونا.

وبيّن المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان المهندس خالد معين الحوسني، أن القيادة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة أفراد المجتمع، ومنذ أن تلقينا توجيهات رئيس الدائرة، ونحن نعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على السلامة العامة ومواجهة هذا الوباء الذي اجتاح العالم، واستناداً على التنسيق الدائم مع فريق الأزمات والكوارث أصدرت الدائرة إجراءات احترازية صارمة للتصدي للفيروس ومن انتشاره، خصوصاً في مناطق التجمعات المتمثلة بالأسواق العامة، وسيتم الإشراف الحازم على تطبيق كافة التدابير، ولن يتم التهاون مع مخالفيها، كما يجب على مرتادي الأسواق التعاون مع إدارة السوق حفاظاً على سلامة وصحة سكان الإمارة.

وأشاد الحوسني بجهود الدائرة الحثيثة التي تبذلها لتحقيق المصلحة العامة، مؤكداً أن قرار إعادة تشغيل الأسواق العامة الغذائية بالإمارة يأتي لضمان توفير كافة احتياجات سكانها، باعتبارها مصدراً أساسياً وموثوقاً ومصرحاً به للغذاء، موضحاً أنه تم السماح بإعادة عملها بعد فرض عدة اشتراطات ومعايير عالمية صارمة خاصة بالصحة العامة وسلامة الأغذية، وعلى الجميع الالتزام بتنفيذ هذه الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أصدرتها الدائرة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

كما طبقت الدائرة الإجراءات الاحترازية والصحية لإعادة تشغيل الأسواق بالإمارة على النحو التالي:

سوق الخضار والفواكه

سيستقبل سوق الخضار والفواكه زواره في الفترة الصباحية من الساعة 6 إلى الساعة 12 ظهراً، ثم تستأنف عملية التعقيم من الساعة 12 مساءً ولمدة ساعة كاملة، لُتفتح أبواب السوق مرة أخرى من الساعة 2 إلى الساعة 7 مساءً، ويستكمل برنامج التعقيم الوطني من الساعة 7 إلى الساعة 8 مساءً من نفس اليوم.

سوق السمك

تبدأ المزايدات للتجار والشركات في الفترة الصباحية من الساعة 6 إلى الثامنة صباحاً، ثم يستقبل السوق جمهوره من الساعة 8 إلى 12 ظهراً، ويستأنف برنامج التعقيم الوطني عمله من الساعة 11 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، أما عن الفترة المسائية فتبدأ المزايدات لغير الزوار(التجار والشركات) من الساعة 4 إلى الساعة 6 مساءً، ويستقبل السوق زواره من الساعة 4 مساءً إلى الساعة 7 مساءً، لتتابع عمليات التعقيم من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 8 مساءً.

سوق اللحوم

يفتتح سوق اللحوم أبوابه للجمهور من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً، ثم يستأنف برنامج التعقيم عمله من الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهراً، أما عن الفترة المسائية فيتم دخول الجمهور من الساعة 2 ظهراً إلى الساعة 7 مساءً، ليستكمل برنامج التعقيم عمله من الساعة 7 إلى الساعة 8 مساءً.

سوق المواشي

يستقبل السوق مرتاديه طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً، وتبدأ عملية التعقيم من الساعة 2 إلى الساعة 3 ظهراً، أما عن يوم الجمعة فيتم دخول الزوار للسوق من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 11 صباحاً، وتمتد إلى الساعة 1 ظهراً يوم السبت.

سوق الدواجن

سيسمح لمرتادي سوق الدواجن بالدخول من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً، ثم تواصل عملية التعقيم عملها من الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهراً، ليعاد فتح أبواب السوق من جديد مساءً من الساعة 2 إلى الساعة 7، ثم تستكمل عملية التعقيم من الساعة 7 إلى الساعة 8 مساءً.

تنظيم والتزام

أما عن تنظيم دخول مرتادي الأسواق كافة، فيجب على الجميع الالتزام بلبس كمامة الوجه وقفازات الأيدي قبل الدخول وتعقيم اليدين جيداً قبل الدخول وعند الخروج من السوق و قياس درجة حرارة جميع الزوار من مسؤولي بوابات الدخول بالسوق، وتنظيم وتخطيط حركة الجمهور على بوابات الدخول لضمان توفير مسافات التباعد الآمنة بين الجمهور، حيث يجب ألا يزيد عدد مرتادي السوق عن 30% من الطاقة الاستيعابية للسوق، كما يسمح لزوار سوقي اللحوم والدواجن بمدة لا تزيد عن 15 دقيقة للتسوق، أما عن سوقي المواشي والخضار والفاكهة فيكتفي الجمهور بمدة لا تزيد عن 30 دقيقة للتسوق فقط، وسيسمح لمرتادي سوق السمك بمدة لا تزيد عن 15 دقيقة للتسوق والخروج من السوق، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات تقطيع وتنظيف الأسماك وطهي الأسماك بالسوق مع الالتزام بتسليم الأسماك واستلامها منخارج السوق، وسيتم وقف دخول الجمهور للأسواق لوقت محدد في حال الزيادة عن النسبة المسموحة، وسيسمح بدخول فرد واحد من العائلة للأسواق ولا يسمح بدخول الأطفال.

وعلى المنشآت الصحية الالتزام بالمتطلبات الصحية لنشاط عرض وبيع المنتجات الغذائية، والتزام جميع العاملين بالمنشآت بالزي النظامي للسوق والملابس الواقية وارتداء كمامة الوجه وقفازات الأيدي، كما سيمنع دخول الجمهور لبعض المنشآت، وسيتم عمل طاولات عرض أو حاجز بمدخل المنشآت مع توفير مسافات مناسبة بين مناطق العرض الداخلية لتوفير المسافات الآمنة بين الجمهور وتجنب التلامس بالأيدي وعدم لمس المنتجات من المستهلك.

خدمات التوصيل

وستتوفر خدمات التوصيل الآمن عن طريق الأرقام المحددة بالأسواق والمنشآت، وتتم عملية توصيل المنتجات عن طريق مركبات مجهزة ومعتمدة من إدارة الصحة العامة، مع مراعاة تبريد وتعبئة وتغليف المنتجات بشكل مناسب لضمان عدم التلامس بين الموظف والمستهلك وقت التسليم، ويلتزم موظف التوصيل بارتداء الزي النظامي والملابس الواقية مع ارتداء كمامة الوجه وقفازات الأيدي طوال وقت الخدمة مع الحفاظ على مسافة التباعد الآمنة مع المستهلك ومنع التلامس بالأيدي.