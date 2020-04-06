اقتصادية رأس الخيمة تطالب المواطنين بإلغاء «حق الليلة»

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

طالبت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة الجمهور، بإلغاء فعالية «حق الليلة» حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع ومنعاً لانتشار فيروس «كورونا»، وذلك بعد شهدت أسواق إمارة رأس الخيمة أول من أمس ازدحاماً في بعض المحال التجارية من قبل المستهلكين لشراء مستلزمات فعالية «حق الليلة»، المقررة في ليلة النصف من شعبان يوم الثلاثاء الأسبوع المقبل، رغم قرار التقييد بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وقال مواطنون في رأس الخيمة لـ«الإمارات اليوم»، إنهم قرروا تأجيل فعالية «حق الليلة» لأول مرة في حياتهم واكتفائهم بتنظيم الفعالية لأطفالهم داخل المنازل، من دون مشاركة أحد من الأقارب أو الجيران، حفاظاً على السلامة والصحة العامة، والتزاماً بتعليمات الدولة بالبقاء في المنازل.

وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، إن «الدائرة رصدت ازدحاماً في السوق القديم بالإمارة من قبل المستهلكين لشراء احتياجات فعالية حق الليلة، وتم على الفور التنسيق مع الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة للذهاب إلى السوق وتوعية المستهلكين بعدم الازدحام وأهمية تنفيذ تعليمات الدولة».

وأضاف: أرسلت الدائرة مراقبيها إلى السوق لتوعية المحال التجارية بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها وضع علامة على الأرض لترك مسافة بين المتسوقين، وتوعيتهم بعدم الازدحام، حفاظاً على سلامتهم، وتأجيل أو إلغاء الفعالية، حفاظاً على السلامة والصحة العامة.

وأوضح أن فيروس «كورونا» جائحة تضر بالكثير ولا يمكن لأفراد المجتمع التساهل في الإجراءات، لأن الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر، وأن على الجمهور أهمية الالتزام بالتعليمات.

وأشار المواطنون يوسف النقبي، فيصل عبد الله وخالد الشحي، إلى أنهم قرروا إلغاء فعالية «حق الليلة» إلتزاما بتعليمات الدولة بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كما قرروا اختصار الاحتفال بالفعالية في البيت بمشاركة أطفالهم وعدم مشاركة الأقارب والجيران والأصدقاء بالفعالية لتفادي نشر فيروس «كورونا».

وأضافوا أنهم اشتروا الحلوى والمكسرات ومستلزمات الفعالية عبر «الأون لاين» من المحال التجارية، لافتين بأن المصلحة العامة وسلام وصحة أفراد المجتمع أهم من الذهاب إلى الأسواق ومشاركة أقاربهم والجيران والأصدقاء بالفعالية.