شاهد.. عمليات تعقيم شاملة نفذتها "طرق دبي" لمحطات وقطارات "المترو" و"الترام" والحافلات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ضمن إجراءاتها في تنفيذ “برنامج التعقيم الوطني”، أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عمليات تعقيم جميع محطات “مترو دبي” البالغ عددها 47 محطة، وقطارات المترو بإجمالي 79 قطاراً.

شاهد.. عمليات هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتعقيم مترو دبي#خلك_في_البيت #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/IIl3rcoGQ9 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 28, 2020

وشملت عمليات التعقيم محطات وقطارات “ترام دبي” بمجموع 11 محطة و11 قطار ترام، علاوة على تعقيم الهيئة 1372 حافلة نقل عام، فيما يتواصل العمل على استكمال تعقيم محطات إيواء الحافلات البالغ عددها خمس محطات، إضافة إلى 17 محطة للحافلات، كما تم تعقيم جميع مركبات الأجرة ومركبات “الليموزين” ومركبات التنقل المشترك (التأجير الذكي) في دبي، التي يزيد عددها على 17000 مركبة.