تفعيل «البوابات الذكية» على طريق «العين ـ أبوظبي» غداً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تبدأ شرطة أبوظبي تفعيل «البوابات الذكية» على طريق «العين – أبوظبي» لرصد الظروف الجوية المتقلبة، وإرسال إشارات فورية إلى مركز «المدينة الآمنة»، لتحديد سرعة المركبات على الطريق وفق حالة الرؤية اعتباراً من الغد، وذلك من خلال أنظمة الاستشعار التي توفرها البوابات الذكية.

وحثت شرطة أبوظبي السائقين على ضرورة الالتزام بالسرعات الموضحة في الشاشات، مشيرة إلى أن الرادارات المثبتة في الأبراج تلتقط المخالفات المرورية، مثل تجاوز السرعة المحددة، والمركبات المنتهية الترخيص، والمركبات الثقيلة غير المصرح لها، ومخالفات عدم ترك مسافة أمان كافية، والوقوف على كتف الطريق، أوعرقلة السير، والوقوف يمين الطريق.

وأكدت ضرورة الالتزام بالرسائل الإرشادية التي يتم بثها من خلال الكبائن الذكية أثناء الظروف الجوية المتقلبة، ومتابعة التنبيهات التي تبثها شرطة أبوظبي عبر الإذاعات ووسائل التواصل الاجتماعي، والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال المنظومة الذكية لشرطة أبوظبي.

وأوضحت أن الهدف من البوابات الذكية هو الحد من الحوادث المرورية، وتعزيز السلامة المرورية للسائقين ومستخدمي الطريق، مضيفة أن تحرير المخالفات بالأنظمة الذكية يسهم في توفير أعلى مستويات السلامة المرورية، وتفادي النتائج السلبية المترتبة على قيادة مركبة منتهية الترخيص.

ودعت شرطة أبوظبي أصحاب المركبات المنتهية الترخيص إلى الإسراع بترخيصها، قبل أن يتم رصدها ومخالفتها من خلال الأجهزة الذكية، وتطبيق المادة 25 من قانون السير والمرور بشأن قيادة مركبة منتهية الترخيص، التي تترتب عليها غرامة 500 درهم، وأربع نقاط مرورية، وحجز المركبة سبعة أيام.