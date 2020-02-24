4 ساعات الحد الأقصى لـ «صف المركبة» في المواقف الرئيسة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بأن الحد الأقصى لصف السيارة في أي موقف رئيس (مظلل باللونين الأزرق والأبيض)، لا تزيد على أربع ساعاتٍ متتالية، داعية قائدي المركبات إلى ضرورة التحقق من لون الرصيف قبل صف المركبة، والتعرّف إلى الفرق بين المواقف الرئيسة والفرعية.

وأوضح المركز، في حملة أطلقها أخيراً على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحت شعار «اعرف مواقف أبوظبي»، أن ساعات تطبيق نظام «مواقف» تبدأ من الثامنة صباحاً حتى الساعة 12، من السبت إلى الخميس، لافتاً إلى أن المواقف تنقسم إلى نوعين، الأول «مواقف رئيسة» ذات اللونين الأزرق والأبيض، بتعرفة ثلاثة دراهم للساعة الواحدة وبحد أقصى للوقوف أربع ساعات، بينما الثاني «مواقف فرعية» ذات اللونين الأزرق والأسود، بتعرفة درهمين للساعة أو 15 درهماً لليوم.

وأكد أن تخصيص مواقف لحاملي تصاريح السكان من التاسعة مساء حتى الثامنة صباحاً، محددةً بلافتات إرشادية أو بخط أزرق لسكان القطاع الخاضع للنظام، أما المواقف في مناطق الفلل، فهي مخصصة لحاملي التصاريح من سكان الفلل فقط، ويمكن التعرف إليها عبر اللوحات الإرشادية الخاصة بها.

وأشار المركز إلى أن وقوف المركبات خلال أيام الجمعة والعطلات الرسمية ولأصحاب الهمم يكون مجانياً. كما تُعفى المواقف القريبة من المساجد من نظام المواقف المدفوعة خلال أوقات الصلاة لمدة 45 دقيقة من رفع الأذان، حيث يُمكن للمصلين إيقاف سياراتهم دون دفع الرسوم.

وحذّر المركز من صف المركبات بمحاذاة الرصيف المصبوغ باللونين الأصفر والرمادي، أو في منتصف الطريق، إضافة إلى الوقوف المزدوج، والوقوف بشكلٍ يعيق حركة المركبات أو المشاة في ممرات المشاة.

ولفت إلى أن تصريح مواقف السكان يُمنح لمستأجر أو مالك السكن، إضافة إلى أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ممن يقطنون معه في السكن، كالأب والأم والزوجة والأبناء والأخوة والأخوات، بحدٍ أقصى تصريحان لكل سكن، على أن يكون التصريح خاصاً بالمركبة والقطاع الكائن فيه السكن.

مركز النقل حذر من صفّ المركبات بمحاذاة الرصيف باللونين الأصفر والرمادي.