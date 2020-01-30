بالفيديو.. "ثعابين وبوم وصقور" بين زوّار معرض للتوظيف في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

"بالثعابين والطيور الجارحة".. استقبلت منصة حديقة حيوان العين، آلاف المواطنين من الباحثين عن فرص عمل، في معرض "توظيف 2020" الذي انتهت فعالياته أمس في أبوظبي، بعد انعقاد دام لثلاثة أيام، حيث حرص مسؤولو التوظيف بالحديقة على جذب شباب المواطنين إلى المنصة من خلال عروض خاصة للزواحف الثعابين والصقور والببغاوات والبوم، يقدمها مدربون مواطنون متخصصون في رعاية الزواحف والطيور الجارحة، ما كان سبباً في توافد أعداداً كبيرة من المواطنين نحو المنصة، للاستمتاع بالعروض، والاستماع إلى الفرص الوظيفية التي توفرها الحديقة للمواطنين.

وطرحت الحديقة في منصتها بالمعرض، وظائف غير اعتيادية وتخصصات مهارية وفنية، في مجالات مختلفة، حيث أكد مدير قسم الموارد البشرية في حديقة الحيوانات بالعين، جمعه خليفة الكعبي، أن الحديقة تتميز بتوفير فرص وظيفية للكوادر المواطنة في مجالات فريدة، لاسيما أنها كانت سبّاقة في توطين وظائف مثل البيطرة ورعاية الحيوانات وتدريبها، بالإضافة إلى تخصصات أخرى، منها الإدارية والفنية، مشيراً إلى أن المشاركة في المعرض للعام الرابع على التوالي تهدف إلى تنمية المسار الوظيفي للكوادر المواطنة من حملة الشهادات العليا والثانوية العامة.

وسجّلت الفترة المفتوحة للجنسين في المعرض (من الثانية ظهراً حتى السابعة مساءً)، حضوراً لافتاً للشباب المواطنين من أصحاب الهمم، للبحث عن فرص عمل مناسبة لهم، إذ تجوّلوا بين المنصات المختلفة للاطلاع على العديد من الفرص الوظيفية التي تناسب قدراتهم ومؤهلاتهم.