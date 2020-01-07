تعرفة المواصلات العامة في دبي أرخص من لندن ونيويورك

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، أحمد هاشم بهروزيان، لـ«الإمارات اليوم» أن تحديد تعرفة المواصلات العامة في مدينة دبي أقل بنسبة تتجاوز الـ50% عن خمس مدن عالمية، مشيراً إلى أن معدل تعرفة المترو والترام والحافلات العامة في إمارة دبي يبلغ 0.37 درهم لكل كيلومتر، بينما يصل الى 0.75 درهم لكل كيلومتر في مدن اعتمدتها الهيئة لإجراء مقارنة في الأسعار، وهي لندن وطوكيو ونيويورك وشيكاغو وهونغ كونغ.

كلام بهروزيان جاء في رد على آراء لسكان في دبي، اعتقدت أنها مرتفعة، وأنها أغلى منها في مدن عالمية.

وأوضح أن تحديد التعرفة لا يتم وفقاً للزمن المقطوع أو الكيلومترات المقطوعة في الرحلة، وأن الأرقام المذكورة هي فقط لتحديد نسبة يتم الرجوع إليها بغرض المقارنة مع مدن أخرى.

وأضاف أن حساب قيمة التعديل في تعرفة المواصلات العامة إذا ما تم، يتم وفق استخدام معادلة رياضية لتقدير قيمة التعديل المطلوبة في التعرفة، وأنه يخضع لتدقيق وشروط علمية معروفة.

وأشار إلى أن المراجعة الجذرية لهيكل وباقات وقيمة وعدد وحدود مناطق التعرفة ليس شرطاً أن يتم، حيث يتخذ قرار المراجعة فقط إذا تحقق عدد من الشروط، أهمها وصول نسبة التغير في أي من عدد الركاب والتكاليف التشغيلية الى أقل أو أكثر من 20%.

وأكد أن تعرفة المواصلات العامة في دبي، تمت مراجعتها وتعديلها مرة واحدة فقط في عام 2014، وأنه إذا تقرر مراجعة التعرفة مجدداً فلن يكن ذلك إلا بعد انتهاء فترة معرض إكسبو في عام 2021، ووفقاً لمبررات تستدعي المراجعة والتعديل.