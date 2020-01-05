المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دراجات

اشتكى سائقون سلوك بعض راكبي الدراجات الهوائية الطرق المخصصة للمركبات، وأكدوا أن ذلك يعرّض الجميع لخطر الحوادث.

عقارات

عبّر مستخدمون لبرامج التواصل الاجتماعي، عن انزعاجهم من مندوبي عقارات يقومون بتسويق منتجات شركاتهم من شقق وفلل سكنية، وإرسالهم عروضاً بشكل مستمر من خلال أرقام هواتف مختلفة عبر تطبيق «واتس أب».

مياه

اشتكى قرّاء يستخدمون الأرصفة في العديد من المناطق تطاير المياه عليهم أثناء مرورهم، بسبب خلل في الرشاشات المخصصة لري المساحات الخضراء، وهو ما قد يضطرهم في كثير من الأحيان إلى السير في الشارع الرئيس.

باعة

طالب سكان في إمارة الفجيرة بإيقاف نشاط بعض الباعة الآسيويين، الذين يتجولون في المناطق السكنية، ويزعجون ساكنيها، عبر الطلب منهم مشاهدة البضائع التي تحوي على ملابس قطنية وشتوية جاهزة.

أنشطة

اشتكى أولياء أمور وذوو طلبة ارتفاع قيمة رسوم الأنشطة التي تنمي مهارات الطلبة الأكاديمية أو الرياضية أو الموسيقية، خلال الإجازات، وتفرضها بعض المراكز المتخصصة والمدارس الخاصة.

حزم

طالب قرّاء الجهات المعنية بالوقوف بحزم تجاه من يتعمدون البصق في الشوارع، لما يثيرونه من اشمئزاز الآخرين، فضلاً عن توفير بيئة صالحة لنقل الأمراض.

عشوائية

اشتكى سكان في العديد من المناطق التي لا تتوافر فيها مواقف مخططة، عشوائية إيقاف بعض السائقين سياراتهم في المساحات الترابية التي تحيط بالبنايات، ما يتسبب في إغلاق منافذ الخروج على بعض السيارات، كما يعيق من عمليات الدخول والخروج لمواقف البنايات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com