شرطة أبوظبي تحدد ضوابط تزيين المركبات في احتفالات اليوم الوطني

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

حددت شرطة أبوظبي ضوابط تزيين المركبات في إمارة أبوظبي خلال الاحتفال باليوم الوطني الـ48، وذلك في إطار خطة شاملة لتوفير السلامة المرورية، كما حددت مهلة السماح بتزيين المركبات ابتداءً من 25 نوفمبر الجاري إلى السادس من ديسمبر المقبل، بما يسهم في توفير أقصى درجات السلامة المرورية خلال الاحتفالات.

وذكرت أنها ستنفذ رقابة مشددة من خلال المنظومة الذكية والرادارات والدوريات المرورية في أبوظبي والعين والظفرة، لرصد أي تجاوز لقانون السير والمرور وضوابط الاحتفال، وتطبيق المادة (1) من قانون السير والمرور، وهي قيادة المركبة بصورة تشكل خطراً أو التسابق على الطريق، ومخالفتها حجز المركبة شهراً وغرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية. وأكد مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، العميد محمد ضاحي الحميري، اهتمام شرطة أبوظبي بالعمل على إبراز الاحتفالات باليوم الوطني بالشكل الذي يتوافق مع روح الاتحاد، بما يكفل التعبير عن الفرحة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة بطريقة حضارية، دون ارتكاب أي مخالفات. وحث السائقين على الالتزام بالقانون، وضوابط الاحتفالات، والتعاون مع رجال المرور الموجودين في الأماكن التي تقام فيها الاحتفالات، حفاظاً على سلامتهم، لافتاً إلى نشر الإرشادات الخاصة بالاحتفالات من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وتشمل الاشتراطات الواجب اتباعها، للمشاركة بفعالية «المسيرة بالمركبات» الحصول على تصريح من قبل مديرية المرور والدوريات، ويمنع إقامة المسيرات، ماعدا المسيرة الرسمية المعلن عنها، مهما كانت الأسباب، مع التشديد على ضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور. ويسمح وفقاً لضوابط الاحتفال بكتابة عبارات وطنية على المركبة لا تخدش حياء الآخرين، وتركيب العلم الوطني في أي موقع على المركبة، بشرط ألا يشكل خطورة على سلامة سائق المركبة أو الآخرين، كما يسمح بوضع الملصقات على جوانب المركبة، وتلوين جسم المركبة الجانبي. ويمنع تلوين زجاج المركبة الجانبي والأمامي والخلفي بالملصقات، وتحميل المركبة بعدد كبير من الأفراد بغير المسموح به، والوقوف فوق سطح المركبة وفي مقدمتها وخلفها، أو الجلوس على نوافذها أثناء السير، والقيام بحركات بهلوانية أو استعراضية على الطرق. ويمنع تعطيل حركة السير والمرور، أو إغلاق الطرق، والوقوف على الطرق الرئيسة والفرعية ومواقف الحافلات وسيارات الأجرة، كما يمنع تغيير لون المركبة، وطمس الأرقام الأمامية أو الخلفية، وتزويد السيارات بمواد الضجيج، وإدخال إضافات في هيكل المحرك، ويمنع استخدام أنواع الرش (الاسبريه) من قبل السائق والركاب.

- شرطة أبوظبي حذّرت من التزويد وتعطيل حركة السير والمرور

أو إغلاق الطرق.