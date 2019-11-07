بلدية الشارقة تزيل العزب المخالفة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نفّذ مدير عام بلدية مدينة الشارقة، ثابت سالم الطريفي، جولة ميدانية للاطلاع على سير أعمال إزالة العزب العشوائية والمخالفة، في إطار حرص البلدية على رصد مشوّهات المظهر العام والقضاء عليها، واستكمال أعمال إزالة العزب العشوائية.

وأكد الطريفي أنه تم تنظيم زيارات ميدانية في وقت سابق لهذه العزب التي تمت إقامتها دون تصريح، لتوعية أصحابها بضرورة تصحيح أوضاعها، حتى لا تضطر البلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها انطلاقاً من حرصها على القضاء على مشوهات المظهر العام، وضرورة الالتزام بالقوانين.

وأشار إلى أن البلدية تحرص على توعية أصحاب العزب لتنظيمها وإزالة كل التعديات والتجاوزات والقضاء على مشوّهات المظهر العام، حيث تنفذ حملات منظمة ومدروسة لإزالة العزب المخالفة، بناء على مجموعة من الرسائل والبلاغات التي تصل للبلدية، ليتم بعدها إبلاغ المخالفين بضرورة إزالة التعديات، ومنحهم مدة كافية لإزالة المخالفات، وبعد انقضاء المهلة، تم تشكيل فريق عمل لتنفيذ عملية الإزالة لهذه العزب.

وأفاد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، خالد بن فلاح السويدي، بأن العزب العشوائية تشوه المظهر العام، والبلدية تكثف حملاتها الدورية لنشر التوعية بين أصحابها، وتحذرهم من المخاطر التي تسببها الحيوانات السائبة، مضيفاً أن البلدية تعمل من أجل تطبيق اللوائح المنظمة للعزب، والالتزام بالمظهر الحضاري للمدينة.

وأكد حرص البلدية على الحفاظ على الثروة الحيوانية وفق أسس ومعايير صحيحة، وتوعية أصحابها، بضرورة المحافظة على المظهر الجمالي للإمارة، والتأكيد على الأهالي بضرورة إزالة هذه العشوائيات التي تضر بالسكان وتشوّه المنظر العام.