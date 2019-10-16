المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حشرات

طالب سكانٌ الجهات المعنية بإلزام ملاك البنايات بالتعاقد مع شركات لمكافحة الحشرات، التي عادة ما تأتي من غرف النفايات وتهاجمهم وتنتشر في شققهم.

دوار

طالب سكان في منطقة الخان بالشارقة بتثبيت إشارة مرورية تنظم حركة السير على دوار التعاون، الذي يشهد عبوراً عشوائياً طوال اليوم، بسبب عدم وجود إشارة أو شرطي مرور ينظم حركة السيارات.

مواقف

يعاني مرتادو حدائق عامة في دبي عدم وجود مواقف سيارات تكفي الزوار، الأمر الذي يمثل صعوبة كبيرة خصوصاً في العطلات الأسبوعية والرسمية، ما يضطرهم إلى المغادرة بحثاً عن أماكن أخرى.

تحايل

يبتكر متسولون طرقاً جديدة للتحايل آخرها الوقوف أمام المحال وطلب شراء مستلزمات دراسية أو أطعمة لأسرهم، وعند محاولة مساعدتهم يفاجأ من يساعدهم باختيارهم أغراضاً مرتفعة الثمن بشكل مبالغ فيه.

هواتف

استهجن أولياء أمور قيام بعض الآباء بشراء أحدث الهواتف لأبنائهم وإرسالها معهم للمدرسة بغرض التباهي، مؤكدين أن ذلك يسبب حرجاً كبيراً ويؤثر نفسياً على زملائهم غير القادرين على اقتناء هواتف يصل ثمن بعضها لستة آلاف درهم، متسائلين عن الفائدة التي تعود تربوياً من مثل هذا التفكير.

تأمين

دعا مالكو سيارات إلى وضع معايير لورش تصليح السيارات التي تتعامل معها شركات التأمين، وفرض عقوبات على الشركة التي تخالف هذه المعايير، بعدما لاحظوا أن شركات التأمين تتعامل مع «كراجات» وورش تصليح متواضعة المستوى بحثاً عن الكلفة الأقل على حساب سيارات العملاء.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com