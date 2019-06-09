المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سيارة

اشتكى مستهلك إلى اقتصادية دبي، ضد إحدى وكالات السيارات الأجنبية في دبي، قائلاً إنه حجز سيارة حديثة، ودفع مقابل الحجز مبلغاً وصل إلى 8000 درهم، على أن يتسلم السيارة في تاريخ معين، وعندما حضر إلى الوكالة لتسلم السيارة فوجئ بأنه تم بيعها لشخص آخر.

صالونات

اشتكت قارئة ارتفاع أسعار صالونات نسائية خلال فترة عيد الفطر، وقالت إن صبغ الشعر كان يكلف سابقاً أقل من 250 درهماً في بعض الصالونات، لكنه وصل خلال أيام العيد إلى 500 درهم.

نظافة

تنتشر سلوكات سلبية في منطقة كورنيش أبوظبي والحدائق المحيطة بها، مثل إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة لها، أو ترك بقايا الطعام، على نحو يحتاج إلى تدخل مباشر من الجهات المختصة للحفاظ على نظافة المكان.

باص

منعت إحدى المدارس في الشارقة تلميذاً من استخدام خدمة الباص للتوصيل إلى المدرسة، بسبب وجود 100 درهم متأخرة الدفع على الرسوم المدرسية، وهو الأمر الذي أثر في نفسية التلميذ الذي شعر بإحراج شديد أمام أقرانه الطلاب.

قسط

فوجئ متعاملون مع مصرف الهلال بعدم تأجيل دفعة أقساط تمويلاتهم التي اعتاد المصرف تقديمها للمتعاملين مجاناً خلال شهر رمضان، وعندما تواصل المتعاملون مع إدارة خدمة العملاء، تم إبلاغهم بأن عليهم تقديم طلب التأجيل مقابل رسم 100 درهم، على أن يتم التقدم به قبل منتصف شهر الاستحقاق.

أطفال

لاحظ أولياء أمور قيام أطفالهم دون الـ10، بعمل مقاطع فيديو على برنامج «تيك توك»، محذرين من ترك هذه البرامج مفتوحة في أيدي الأطفال، حتى لا يتم انتهاك خصوصيتهم وخصوصية أسرهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com