المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

سكن

شكا سكان في بنايات بعجمان، زيادة نسبة السكن المشترك في بعض بنايات تقطنها عائلات، مطالبين مديري هذه العقارات بمراعاة هذه المسألة، للحفاظ على خصوصية المستأجرين وأمنهم.

حمّامات

طالب روّاد حديقة العلم بعجمان، بإقامة حمّامات في أي منطقة قريبة من الحديقة، وذلك لعدم وجود حمّامات خاصة بالحديقة.

حديقة

اشتكى روّاد لحديقة أم الإمارات في أبوظبي، ارتفاع أسعار المأكولات والمشروبات بشكل مبالغ فيه، لا سيما أنه يُحظر على الزوّار إدخال أي أطعمة إلى الحديقة، مطالبين بتوفير بدائل بأسعار معقولة في متناول محدودي الدخل.

نفق

رصد سائقون في أبوظبي، تجاوز بعض المركبات السرعة داخل نفق الشيخ زايد، والمحددة بما لا يزيد على 80 كيلومتراً في الساعة، الأمر الذي يُشكل تهديداً على حياتهم، مقترحين وضع رادارات داخل النفق لضبط المخالفين.

سجّاد

يعاني المصلون الذين يرتادون مسجداً في منطقة الرميلة 1، سوء الفراش وقدمه وصدور رائحة كريهة منه.

ملابس

رصد أفراد انتشار إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض ملابس وأحذية مستخدمة للبيع، مطالبين بتشديد الرقابة عليها، خصوصاً أن مثل هذه المنتجات قد تنقل الكثير من الأمراض بين الأشخاص.

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