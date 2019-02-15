تكثيف الحملات الرقابية على كورنيش خورفكان

المصدر: سمية الحمادي ـ خورفكان

أفاد رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، الدكتور راشد خميس النقبي، بأنه جار تكثيف الحملات الأمنية على كورنيش خورفكان، لرصد المخالفات والسلوكيات السلبية، مثل القيادة بطيش وتهور، وقيادة الدراجات المائية في غير الأماكن المخصصة، بالتعاون مع شرطة الشارقة، مشيراً إلى أنه ضمن خطتها الوقائية ستتم الاستعانة بشكل مؤقت بشركة متخصصة في هذا الشأن.

وطالب النقبي شرطة الشارقة بإعادة الدوريات البحرية لعمل جولات يومية في البحر، لتجنب وقوع حوادث غير متوقعة، وتنظيم ركوب الدراجات المائية والسباحة، وتقليل الحوادث التي تقع في البحر.

وأضاف أنه تم تخصيص مساحات للرياضة البحرية (السباحة وركوب الدراجات) ووضع ضوابط وقائية تمنع إعطاء الدراجات المائية إلا بشروط معينة.

ويذكر أنه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) مشروعاً لتطوير شاطئ خورفكان، وإعادة تصميمه عبر إقامة مرافق خدمية عالية الجودة، ومنشآت ضيافة عالمية المستوى، ومجموعة من الأنشطة الترفيهية والسياحية التي ستسهم في تعزيز الجاذبية السياحية لمدينة خورفكان، والساحل الشرقي عموماً.

يأتي ذلك ضمن إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى توفير وجهات سياحية وعائلية متكاملة في مختلف مدن إمارة الشارقة.

ويسهم مشروع تطوير شاطئ خورفكان بمرافقه العصرية وخدماته في تحقيق قيمة مضافة لحياة القاطنين في خورفكان وزوارها.