المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سرقة

تعرّض محل بيع حيوانات أليفة بمنطقة الفيصل في إمارة الفجيرة، لعملية سرقة قطة مدرّبة، من قبل آسيوي ادعى أنه سيقوم بفحص القطة خارج المحل، متحججاً بالإضاءة الضعيفة داخل المحل، التي تحول دون القدرة على فحص القطة بالطريقة السليمة على حدّ قوله.

عروض

شكا مستهلكون في الشارقة وجود فارق كبير بين صور منتجات غذائية روّجت ضمن كتيبات عروض والمنتجات نفسها المعروضة في متجر، معتبرين أن هذا التناقض يتضمن خداعاً وغشاً يستدعي ضرورة المحاسبة، ويتطلب في الوقت نفسه تكثيف الرقابة لرصد المخالفين.

مركبات

شكا مرتادو بحر الرغيلات في إمارة الفجيرة عبور مركبات بالمنطقة القريبة من البحر، مشددين على ضرورة منع العبور في هذه المنطقة، ومخالفة المركبات غير الملتزمة، وذلك لتفادي حوادث الدهس في ظل لهو الأطفال في المنطقة.

مواقف

دعا ذوو طلبة في عجمان إلى إلزام المدارس الخاصة بإنشاء مواقف نظامية للمركبات أمام بواباتها، لتنظيم حركة نقل الطلبة بسلاسة ويسر، وتفادي وقوع حوادث دهس تعرّض حياة الطلبة للخطر، لاسيما الأطفال.

لوحات

لفت مسافر في مطار دبي الدولي إلى غياب اللوحات الإرشادية بالقرب من القطار المؤدي إلى منطقة الجوازات، وبوابات المغادرة الخاصة بمتابعة الرحلات، حيث إن اللوحات الموجودة على القطار تشير إلى أرقام بوابات مواصلة الرحلات فقط، مطالبين بضرورة توفير لوحات إرشادية تؤكد للمسافر وجهته إلى منطقة الجوازات.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com