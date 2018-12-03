إنجاز 42% من الأعمال الإنشائية في حديقة مليحة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أنجزت دائرة الأشغال العامة في الشارقة 42% من مشروع حديقة مليحة العامة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين، والاهتمام بكل مناطق ومدن الإمارة، وعمل مشروعات تطويرية تخدم السكان. وبلغت كلفة الحديقة الإنشائية ما يقارب ثلاثة ملايين ونصف المليون درهم.

وأكدت الدائرة لـ«الإمارات اليوم» أن مشروع إنشاء حديقة مليحة يندرج تحت بنود خطتها التنموية، مشيرة إلى أن كلفة الأعمال الداخلية للحديقة بلغت مليونين و450 ألف درهم، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للحديقة 31 ألفاً و839 متراً مربعاً، كما أكدت تزويد الحديقة بوسائل الراحة والترفيه التي تميز كل حدائق الإمارة، مثل الملاعب والكافتيريا والمصليات للنساء ودورات مياه، ومباني الخدمات كغرفة الحارس ومبنى الخدمات الكهربائية.

ولفتت إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية للغرف، فيما تجرى أعمال التشطيبات حالياً، مضيفة أن طول ممرات الإنترلوك يبلغ 4000 متر.

وتابعت أنها لم تغفل مسألة الجلسات العائلية في الحديقة، التي تعطي خصوصية أكبر للزوار، لافتة إلى تخصيص جلسات خارجية موزعة على كامل الحديقة بإجمالي عدد 25 جلسة. وقالت إنها كلفت شركة مقاولات لتوريد وتركيب الأسوار بإجمالي أطوال 520 متراً، وكلفة إجمالية تزيد على مليون درهم.

يذكر أن حديقة مليحة ستشمل منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، وسيتم تزويدها بـ10 ألعاب صديقة للطفل، وأعمدة إنارة موفرة للطاقة.