المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ربط

طالب مراجعون لنادي الإمارات للسيارات، في دبي، بإعادة الربط الإلكتروني بينه وبين هيئة الطرق والمواصلات، لاختصار زمن المعاملات المطلوبة لإصدار دفتر تسفير جمركي للمركبات، على غرار ما كان معمولاً به سابقاً، إذ يتطلب الإجراء الحالي مراجعة الجهتين معاً للحصول عليه.

خدمات

طالب متعاملون مشغلي خدمات الاتصالات، في الدولة، بتوضيح شروط الاشتراك في خدمة المكالمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت، خصوصاً الباقات الخاصة ببيانات الهاتف المتحرك، أو تلك القائمة على خدمات الخط المنزلي، مضيفين أن هذه الخدمة تعاني انقطاعات في بعض الأحيان.

سرعة

شكا سائقون وجود خلل في بعض أجهزة ضبط السرعة على طريق العين - الفقع، لافتين إلى أنها تضبط المركبات التي تسير بسرعات قانونية أحياناً، مطالبين بصيانتها.

انتظار

قالت متعاملة مع بنك الإمارات دبي الوطني إنها أمضت أكثر من نصف ساعة على الهاتف، بانتظار رد من خدمة العملاء، ما دعاها إلى إغلاق الخط، وإعادة الاتصال مرة أخرى.

أجرة

يؤدي انتظار سيارات الأجرة في مدخل سيتي سنتر الشارقة، الموازي لشارع الوحدة، إلى ازدحام سيارات المتسوقين خلف سيارات الأجرة، وانتظارهم لفترات طويلة حتى يتحرك طابور سيارات الأجرة.

لاعب

قال لاعب بأحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم إنه يفكر جدياً في الانتقال إلى نادٍ آخر، بسبب استبعاد مدرب الفريق له من قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر الخارجي، استعداداً للموسم الجديد.

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