المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ازدحام

جدد قراء مطالبتهم الجهات المعنية بتنظيم المنطقة التي تضم وزارة الخارجية والتعاون الدولي والعديد من القنصليات في دبي، وحل مشكلة الازدحام الخانق للمركبات فيها، مشيرين إلى أن آلاف المراجعين يؤمون المنطقة يومياً، وتتكدس مركباتهم في مدخل المنطقة فترات طويلة.

رسوم

أفاد مواطن بأنه اضطر إلى دفع رسوم بقيمة 2000 درهم للإدارة المختصة في الدائرة الاقتصادية بإحدى الإمارات، مقابل حصوله على نسخة مصدقة من رخصة تجارية لمنشأته الخاصة.

دراسة

ناشد ولي أمر طالبة من أصحاب الهمم في رأس الخيمة وزارة التربية والتعليم استثناء ابنته من شرط التميز للاستمرار في المدارس الحكومية بالنسبة للطلبة المقيمين، مشيراً إلى تعذر قبولها في المراكز الخاصة حالياً، وإن حصل على قبول فيتعين دفع مبالغ كبيرة تفوق طاقته.

أحذية

نوّه قارئ بسرعة استجابة شركة «إم بي إم» العقارية، التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، إثر شكوى نشرت في «سكيك»، حول تضرره من قيام جيرانه بوضع خزائن الأحذية خارج الشقق، ما يتسبب في انبعاث روائح كريهة في الممرات، مؤكداً أن الشركة وجّهت تحذيرات كتابية للمخالفين، وألزمتهم بإدخال الخزائن إلى شققهم.

مرور

دعا قراء يسكنون في مردف بدبي إلى معالجة سريعة لمشكلة الازدحام المروري، التي يقولون إنها باتت مشكلة يومية في المنطقة، سببها ما يصفونه بـ«سوء التخطيط».

إشارة

طالب مقيمون في الشارقة بعمل إشارة ضوئية على معبر منطقة النهدة 1، وذلك نظراً لكثافة الحركة المرورية للمشاة والمركبات.

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نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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