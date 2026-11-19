أكدت مؤسسة الإمارات للدواء ضرورة الحصول على موافقتها قبل نشر الإعلانات الطبية أو تداولها، والالتزام بالضوابط المنظمة للادعاءات والممارسات الترويجية، بما يشمل حظر الإعلان عن المنتجات الطبية أو الترويج لها عبر مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال مجلس متعاملي إعلانات المنتجات الطبية، الذي نظمته المؤسسة بمركز المسرعات الحكومية في «أبراج الإمارات» بدبي. بمشاركة عدد من الشركاء والمتعاملين وممثلي القطاع، بهدف رفع وعي المعنيين بأهمية الحصول على الموافقة قبل نشر أو تداول الإعلانات، وتعريفهم بأبرز المستجدات التنظيمية المتعلقة بالمحتوى الترويجي، بما يعزز الالتزام بالأطر والاشتراطات المعمول بها.

واستعرض المجلس أبرز التحديثات، وفي مقدمتها تنظيم إعلانات الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية وفق ضوابط معتمدة، ونطاق الوسائل الإعلانية، بما يشمل المواد المطبوعة والمسموعة والمرئية، ومن بينها الشاشات الخارجية، إضافة إلى المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من القنوات الرقمية.

وبحث المشاركون مسار تقديم طلب الموافقة عبر النظام الإلكتروني، والمستندات والمحتوى المطلوب إرفاقهما بحسب نوع الإعلان والوسيلة المستخدمة، ومراحل مراجعة الطلب واستكماله، كما جرى توضيح المتطلبات الخاصة بالمحتوى المرئي والمسموع.

وتناولت المناقشات الضوابط المنظمة للمحتوى الإعلاني، وفي مقدمتها دقة المعلومات ووضوحها وعدم تضمين ادعاءات مضللة، واتساق المادة مع البيانات والاستخدامات المعتمدة للمنتج، إلى جانب إظهار المخاطر أو الآثار الجانبية ذات الصلة، والتنبيهات الواجب تضمينها، وفق نوع المنتج والفئة المستهدفة، وأهمية ألا يشجع الإعلان الجمهور على التشخيص الذاتي أو استخدام العلاج دون الإشراف الطبي المناسب.