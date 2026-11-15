ليست أعراض مراهقة.. «سلوكيات مخفية» تقود أبناء إلى 7 اضطرابات نفسية       

حذّر أطباء متخصصون من 10 علامات سلوكية وجسدية ونفسية قد تظهر على المراهقين، وتخفي وراءها سبعة اضطرابات نفسية، مؤكدين أن بعض التصرفات التي يفسرها الأهل على أنها مجرد تمرد أو عناد أو تقلبات طبيعية تفرضها مرحلة المراهقة، قد تكون انعكاساً لمعاناة نفسية لا يستطيع الأبناء التعبير عنها، مشددين على أن خطورة هذه المؤشرات تكمن في أن المراهق قد يبدو طبيعياً أمام الآخرين، ويواصل دراسته وأنشطته اليومية، بينما يخفي معاناة لا يلاحظها المحيطون به، ما يجعل فهم سلوكه والتعامل معه بصورة صحيحة أمراً بالغ الأهمية.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن هذه العلامات تشمل «التقلبات الانفعالية وسرعة الغضب والانفعال، والقلق والخوف المفرط والحساسية من النقد، والانسحاب الاجتماعي وفقدان الاهتمام بالهوايات، واضطرابات النوم وتغيرات الشهية والوزن، وضعف التركيز والتراجع الدراسي والشكاوى الجسدية المتكررة، والاندفاع وتكرار المشكلات السلوكية، وتدني الثقة بالنفس والشعور بالذنب»، وقد ترتبط هذه العلامات بـ«الاكتئاب، واضطرابات القلق والقلق الاجتماعي، والوسواس القهري، واضطرابات الأكل، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، واضطراب طيف التوحد، واضطرابات المزاج والسلوك».

مشكلات سلوكية

وتفصيلاً، قالت استشارية الطب النفسي، الدكتورة أمل أبوالعلا، إن مرحلة المراهقة تُعدّ من أكثر المراحل تحدياً، كما أنها قد تشهد بداية ظهور علامات مبكرة لاضطرابات نفسية، إلا أن هذه الاضطرابات لا تظهر دائماً بالصورة المتوقعة، إذ قد لا يبدو المراهق حزيناً أو قلقاً بصورة واضحة، بل تظهر معاناته في صورة انفعال وغضب وتحدٍّ وصعوبات دراسية أو انسحاب ومشكلات سلوكية.

وأضافت أن هذه الأعراض قد تُفسَّر خطأ على أنها تمرد أو عناد أو كسل أو نتيجة أسلوب تربية غير مناسب، ما يؤدي إلى تأخر التعرّف إلى المشكلة الحقيقية، وقد يظهر الاكتئاب لدى المراهق في صورة غضب وتهيج وفقدان للحافز والاهتمام، بدلاً من الحزن الواضح، فيما قد يتخفى القلق وراء تجنب المدرسة والتجمعات الاجتماعية، وطلب الطمأنة بصورة متكررة، أو الشكوى من الصداع وآلام البطن والإرهاق واضطرابات النوم، ما قد يدفع بعض الأسر إلى الاعتقاد بأن المراهق يتذرع بالمرض لتجنب مسؤولياته.

وأوضحت أن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه قد يصبح أكثر وضوحاً مع زيادة المتطلبات الأكاديمية في مرحلة المراهقة، خصوصاً لدى من لم يتم تشخيصهم في سنوات الدراسة الأولى، إذ قد تظهر صعوبات في التنظيم والنسيان وعدم إكمال الواجبات وتراجع الدرجات، وتُفسَّر هذه السلوكيات على أنها كسل أو عدم اهتمام، كما قد يتأخر اكتشاف بعض حالات اضطراب طيف التوحد، خصوصاً المستوى الأول، إلى حين زيادة المتطلبات الاجتماعية، فتظهر صعوبات تكوين العلاقات والانسحاب والتمسك بأنماط سلوكية معينة.

ولفتت إلى أن نوبات الغضب الشديدة والمتكررة قد تستدعي التقييم لاحتمال ارتباطها باضطراب في المزاج أو السلوك أو مشكلة نفسية أخرى، مؤكدة أن العلامة المنفردة لا تكفي للحكم على الحالة، وأن الأهم هو النظر إلى مجموعة الأعراض وطبيعتها وتأثيرها في المراهق.

وحددت أبوالعلا أربعة عوامل أساسية تساعد على التمييز بين التقلبات الطبيعية في المراهقة والمشكلات النفسية، أولها مدة استمرار الأعراض، إذ إن السلوك الطبيعي قد يتقلب ويتحسن، بينما قد تستمر الأعراض المرتبطة بمشكلة نفسية لأسابيع أو أشهر، ويتمثّل العامل الثاني في شدة الأعراض وتأثيرها في الحياة اليومية والدراسة والعلاقات والعناية بالنفس، فيما يتعلق الثالث بظهور الأعراض في أكثر من بيئة، مثل المنزل والمدرسة، وليس في موقف واحد فقط، أما العامل الرابع فهو المعاناة الداخلية للمراهق، إذ قد يبدو طبيعياً أمام الآخرين، لكنه يمر بمشاعر من القلق أو الخوف أو الضيق لا يستطيع التعبير عنها بوضوح.

وأكدت أن استمرار الأعراض لأكثر من بضعة أسابيع، أو استمرار تأثيرها في حياة المراهق، أو حدوث تغير ملحوظ في شخصيته وسلوكه، يستدعي الاستعانة بمختص، مشيرة إلى أن الاكتشاف المبكر يساعد على تقديم الدعم المناسب قبل تفاقم المشكلة.

صورة المراهق

من جانبها، قالت أخصائية الطب النفسي، الدكتورة رقية عواودة، إن بعض المراهقين قد يبدون بخير أمام المحيطين بهم، ويواصلون الدراسة والحياة اليومية، ويضحكون مع أصدقائهم ويحافظون على درجاتهم، لكنهم يبذلون جهداً لإخفاء معاناتهم خوفاً من اللوم أو التقليل من مشاعرهم، أو لأنهم لا يعرفون كيفية وصف ما يمرون به.

وأوضحت أن صورة المراهق قد تختلف باختلاف البيئة التي يوجد فيها، فقد يبدو هادئاً ومتعاوناً في المدرسة، لكنه سريع الاستثارة في المنزل، أو ينسحب داخل الأسرة بينما تظهر مشكلاته في المدرسة من خلال الشرود أو الشجار، وقد يمزح مع أصدقائه، لكنه لا يبادر إلى لقائهم ويتذرع بأسباب لتجنب الخروج معهم، ما يجعل من الصعب على المحيطين به تكوين صورة كاملة عن حالته من خلال ملاحظته في مكان واحد.

وأضافت أن من الاضطرابات التي قد تبقى خفية: الاكتئاب والقلق والوسواس القهري واضطرابات الأكل، موضحة أن الاكتئاب قد يظهر في صورة تهيج وفقدان للمتعة، بينما قد يتخفى القلق لدى المراهق المتفوق وراء خوف شديد من ارتكاب الأخطاء، ومراجعة الدروس لساعات طويلة والسهر والحاجة المستمرة إلى الطمأنة.

وأشارت إلى أن التنمر الإلكتروني والمقارنات عبر منصات التواصل الاجتماعي قد يزيدان القلق والاكتئاب وعدم الرضا عن صورة الجسد، كما قد يُعزّز بعض المحتوى سلوكيات غير صحية، مثل تقييد الطعام أو الإفراط في ممارسة التمارين، لافتة إلى أن تأثير هذه المنصات يختلف بحسب طبيعة المحتوى والتفاعل والظروف المحيطة بالمراهق.

واستعرضت عواودة أمثلة على حالات تأخر اكتشاف المعاناة النفسية، من بينها طالب كان يتلقى عقوبات مدرسية ويتراجع أداؤه الدراسي، قبل أن يتضح أنه يتعرض للسخرية من مجموعة طلاب داخل الصف ويسهر لمتابعة ما يُكتب عنه، كما أشارت إلى حالة طالبة متفوقة كانت تقضي ساعات طويلة في المراجعة خوفاً من الخطأ، ثم بدأت تنسحب من لقاء صديقاتها وتتغيب خلال أيام الاختبارات، في صورة توضح كيف يمكن أن تختبئ المعاناة النفسية خلف التفوق الدراسي أو السلوك الذي يبدو طبيعياً للآخرين.

وشددت على ضرورة الانتباه إلى إيذاء النفس حتى لو حدث مرة واحدة، إذ يستدعي تقييماً مهنياً عاجلاً، كما أن الحديث عن الموت أو الانتحار يتطلب تقييماً عاجلاً، خصوصاً عند وجود نية أو خطة، مؤكدة أهمية سؤال المراهق بصورة مباشرة وهادئة عن أفكار إيذاء النفس أو الانتحار، وعدم تجاهل أي مؤشرات تدل على خطر وشيك، مع اللجوء إلى الطوارئ عند محاولة الانتحار أو تناول جرعة زائدة أو حدوث إصابة خطرة أو وجود نية أو خطة حالية، أو عندما يتعذر ضمان سلامته، كما نبهت إلى أن الإغماء أو الجفاف الشديد المصاحب لتقييد الطعام أو القيء المتكرر يُمثّل حالة طبية طارئة.

تغيّرات يومية

بدوره، قال أخصائي الطب النفسي، الدكتور عبدالسلام الحكيم، إن العلامات النفسية لدى المراهق لا تظهر بالضرورة في صورة حزن أو حديث مباشر عن المعاناة، بل قد تتجلى في تغيرات يومية وانفعالية وجسدية واجتماعية، مشيراً إلى أن الأهم هو ملاحظة التغير المستمر عن طبيعة شخصية المراهق وسلوكه المعتاد، وليس الحكم على تصرف منفرد.

وأوضح أن بعض الأسر تقع في خطأ تفسير هذه التغيرات على أنها كسل أو ضعف في الشخصية، أو تفترض أنها مرحلة عابرة ستنتهي من تلقاء نفسها، وقد تستخدم عبارات تقلل من مشاعر المراهق، مثل «أنت لا ينقصك أي شيء حتى تكون حزيناً»، أو تقارنه بإخوته وأقرانه، وحذّر من أن النقد والمقارنة وتحويل الحوار إلى محاضرة أو توبيخ قد تزيد شعوره بالذنب والعزلة، وتضعف ثقته بنفسه، وتؤخر طلب المساعدة.

وأكد أهمية أن يختار الوالدان وقتاً هادئاً للحديث مع المراهق، وأن يبدأ الحوار من اهتماماته وملاحظات الأسرة بشأن التغيرات التي طرأت عليه، بعيداً عن الاتهام والأحكام المسبقة، ودعا إلى الاستماع إليه من دون مقاطعة أو تقديم حلول سريعة، مع الفصل بين رفض السلوك غير المقبول واحترام مشاعره، إذ يمكن للأسرة وضع حدود واضحة للتصرفات، مع إظهار التفهم لما يشعر به المراهق.

وأشار إلى أن اقتراح زيارة الطبيب النفسي ينبغي ألا يُقدَّم باعتباره عقاباً أو وصمة، بل فرصة لفهم الضغوط واكتساب أدوات تساعد المراهق على التعامل معها، مع إشراكه في اختيار المختص وموعد الزيارة، وشرح حدود الخصوصية له، بما يُعزّز شعوره بالأمان والثقة.

وفي ما يتعلق برصد الحالات، ذكر الحكيم أن الممارسة النفسية شهدت حالات تأخر فيها حصول المراهقين على المساعدة، بسبب عدم انتباه الأسرة إلى العلامات المبكرة أو تفسيرها على أنها تمرد أو تغير طبيعي، وفي بعض هذه الحالات بدأت المؤشرات بانسحاب اجتماعي أو تراجع دراسي أو اضطراب في النوم، ثم تفاقمت مع مرور الوقت في غياب الدعم والتقييم المناسبين.

وأكد أن وجود شخص آمن يستمع إلى المراهق بجدية، سواء كان أحد الوالدين أو قريباً أو معلماً أو مرشداً مدرسياً، ويحترم مشاعره ولا يسخر منه أو يعاقبه بسبب التعبير عنها، قد يشجعه على طلب المساعدة، وشدد على أن الدعم الأسري لا يكون كافياً دائماً، وأن استمرار الأعراض أو شدتها أو تأثيرها في الدراسة والنوم والعلاقات والحياة اليومية يستدعي مراجعة مختص، فيما تتطلب حالات إيذاء النفس أو الحديث عن الانتحار أو فقدان الاتصال بالواقع أو العدوان الذي يُشكّل خطراً تقييماً عاجلاً.

عدم التهاون مع مؤشرات الخطر

شدد متخصصون على ضرورة عدم التهاون مع مؤشرات الخطر، وفي مقدمتها إيذاء النفس أو الحديث عن الموت والانتحار أو وجود نية أو خطة لذلك، فضلاً عن فقدان الاتصال بالواقع أو السلوك العدواني الذي يُشكّل خطراً، إذ تستدعي هذه الحالات تقييماً عاجلاً، كما استعرضوا حالات من واقع الممارسة المهنية تأخر فيها حصول مراهقين على المساعدة، بعدما فُسّرت التغيرات التي طرأت على سلوكهم باعتبارها مشكلات عابرة أو صعوبات اعتيادية في مرحلة النمو، من بينها حالات بدأت الانسحاب الاجتماعي أو التراجع الدراسي أو اضطراب النوم، وأخرى أخفت معاناتها خلف التفوق الدراسي، أو المظهر الذي يبدو طبيعياً أمام الآخرين.

الدكتورة رقية عواودة:

بعض المراهقين يبدون بخير أمام الآخرين، ويحافظون على دراستهم وعلاقاتهم، لكنهم يبذلون جهداً لإخفاء معاناتهم خوفاً من اللوم أو التقليل من مشاعرهم.