«إسعاف دبي» جاهزة لعيد الأضحى بخطة متكاملة

كشف المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشعل عبدالكريم جلفار، عن الجاهزية التامة للمؤسسة واستعداد طواقمها للحفاظ على سلامة سكان دبي وزوارها، من خلال تغطية فعاليات عيد الأضحى المبارك في جميع المناطق السكنية، ومختلف المناطق السياحية في الإمارة، متضمنة الفعاليات والأنشطة المختلفة والأماكن العامة والشواطئ والمطارات، بما يضمن الوصول السريع والتعامل مع البلاغات الطارئة باحترافية، وفي وقت قياسي.

وقال جلفار إنه تم تخصيص كوادر إسعافية مؤهلة للتعامل مع الحالات الطارئة، موزعين على 139 نقطة إسعافية، تشمل سيارات الإسعاف والمستجيب السريع، والدراجات الهوائية والزوارق البحرية والإسعاف الجوي، بالتعاون مع مركز الجناح الجوي في شرطة دبي.

وأكد استعداد وحدات الإسعاف التخصصية المختلفة لتلبية أي حادث طارئ، إضافة إلى مركبات التزويد الميداني والدعم والمساندة الموجودة طوال اليوم، لتلبية أي بلاغات طارئة، ضمن خطة محكمة على مدار الساعة طوال أيام العيد، كما تم تأكيد وجود أطباء الطوارئ ميدانياً على مدار الساعة، لتقديم الدعم الطبي المتخصص في الحالات الحرجة.

وأوضح جلفار أن مركبات الإسعاف والمسعفين سيكونون قرب مصليات العيد وفي المناطق السكنية، ومراكز التسوق والمناطق السياحية، والشواطئ والحدائق العامة، ومناطق سكن العمال، كما سيتم تأمين صالات مطار دبي الدولي، من خلال توفير 16 وحدة إسعافية في مباني المطار، نظراً لما تشهده فترة الأعياد من ازدياد في حركة المسافرين، مؤكداً أن طواقم المطارات مستعدة أيضاً لاستقبال وفود الحجاج، بعد عودتهم من أداء مناسك الحج.

وناشد جلفار أولياء الأمور ضرورة توخي الحذر أثناء مرافقة أطفالهم على الشواطئ وفي برك السباحة، تجنباً لحوادث الغرق، كما دعا مستخدمي الطريق إلى التعاون مع مركبات الإسعاف وإفساح المجال لها للمرور، مؤكداً أن عامل الوقت حاسم في إنقاذ الأرواح، وضمان وصول المرضى والمصابين إلى المستشفيات في أسرع وقت ممكن.