بلدية الشارقة تُجري 165 ألف فحص «لياقة طبية»

أعلنت بلدية الشارقة عن إجراء 165 ألفاً و655 فحص لياقة طبية خلال النصف الأول من العام الجاري، في مراكز اللياقة الطبية التابعة لها، لإصدار وتجديد الإقامة، أو استخراج بطاقات الصحة المهنية للعاملين في المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأكدت مدير إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية الشارقة، الدكتورة أمل الشامسي، أن استخراج بطاقات الصحة المهنية للعاملين في المنشآت الغذائية والصحية من الاشتراطات الواجب الالتزام بها للتأكد من لياقتهم الصحية للعمل، وسلامة ما يُقدّمونه من خدمات.