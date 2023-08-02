استئصال رحم بوزن 3 كيلوغرامات من مريضة في أبوظبي

نجح فريق من الأطباء بمستشفى «إل إل إتش» في أبوظبي، أخيراً، في إزالة رحم امرأة (38 عاماً) بلغ وزنه ثلاثة كيلوغرامات وسبب لها الكثير من الآلام طوال ثماني سنوات، نتيجة إصابتها بالعضال الغدي الحاد.

واستخدم الفريق الطبي نهج تنظير البطن لإجراء جراحة أقل توغلاً لتقليل فقدان الدم.

وأفادت المريضة أورورا إريكا تيمبانج، التي تعمل مندوبة مبيعات وتقيم في الإمارات منذ 12 عاماً، بأنها كانت تعاني شهرياً تقلصات مؤلمة ونزيفاً حاداً، إضافة إلى قيء متكرر، وكثيراً ما كان يتم نقلها إلى الطوارئ لإعطائها مسكنات ومغذيات وريدية لتقليص نوبات الألم ومعالجة الجفاف الناتج عن النزيف، مشيرة إلى أن معاناتها زادت خلال فترة جائحة «كوفيد-19»، وازدادت حالتها سوءاً، وكانت تفقد الكثير من الدم ما أدى إلى انخفاض الهيموغلوبين، وأثر على عملها نتيجة اضطرارها لأخذ إجازات متكررة.

ولفتت إلى أن الأطباء أوصوا باستئصال الرحم بسبب سوء حالتها، إلا أنها كانت ترفض لتمسكها بحلم الإنجاب، لكن مع استمرار النزيف بدأ حجم الرحم يتضخم، وقررت إجراء العملية، لتكشف الفحوص أن الأنسجة نمت كثيراً وبلغ وزن الرحم نحو ثلاثة كيلوغرامات.