أطلق الإسعاف الوطني التابع للحرس الوطني حملة بعنوان «كن جاهزاً للحالات الطارئة في الصيف»، لتعزيز جاهزية أفراد المجتمع للتعامل مع الحالات الطارئة خلال موسم الصيف.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بإرشادات السلامة العامة، وطرق الوقاية من حرارة الصيف، والتعامل مع الإصابات الشائعة والحوادث الطارئة خلال هذه الفترة.

وتتزامن الحملة مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق الذي يصادف الـ25 من يوليو كل عام. وتتضمن نشر سلسلة من المنشورات ومقاطع فيديو توعوية تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتستمر إلى نهاية أغسطس.

وستبدأ الحملة أول أنشطتها بمواد توعية حول السلامة في الماء.

وذكر الإسعاف الوطني أن أبرز إرشادات السلامة في الماء والإجراءات الوقائية التي ينصح الجمهور باتباعها عند زيارة أحواض السباحة والشواطئ في فصل الصيف، توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة الخاصة بارتياد الشواطئ أو المسابح، والحرص على تعلم السباحة وعدم ممارستها دون وجود الآخرين، ومتابعة حالة الطقس قبل الذهاب إلى البحر، والسباحة في المناطق المخصصة وعدم دخول الماء عندما يكون العلم الأحمر مرفوعاً، والامتناع عن السباحة في حال عدم وجود منقذ، والتأكد من ارتداء سترة النجاة عند المشاركة في الأنشطة المائية، ومراقبة أولياء الأمور أطفالهم في كل الأوقات مع إلباسهم السترة الخاصة بالسباحة، والنزول تدريجياً إلى الماء باستخدام القدمين.

وفي حال الشعور بالتعب أو البرد أو الحرارة المرتفعة أثناء السباحة، يجب الخروج من الماء وأخذ قسط من الراحة في منطقة مظللة، كما يجب عدم مقاومة التيار البحري أثناء السباحة، بل الحفاظ على الهدوء والسباحة بشكل موازٍ للشاطئ.

وفي حالات الغرق يجب استدعاء المنقذ وعدم محاولة إنقاذ الغريق في حال عدم امتلاك الخبرات اللازمة، لأن ذلك يعرض الطرفين للخطر.

كما يمكن تقديم المساعدة عن طريق استخدام حلقة نجاة أو أداة طويلة مثل العصا، لسحب الغريق.

وفي حال التعرض لخطر الغرق ينصح بمحاولة الطفو على سطح الماء بالاستلقاء على الظهر.