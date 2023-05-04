إنقاذ طفلة من العرج الدائم بعملية نادرة في دبي

نجح فريق طبي بمستشفى التداوي في دبي، في علاج طفلة تبلغ من العمر عامين، كانت تعاني خلعاً خلقياً بالحوض، يهدد بإصابتها بالعرج الدائم.

واكتشف الطبيب المعالج للطفلة إصابتها مصادفة، عند علاجها من مشكلة تشوّه في عظام يدها، دون أن يعلم والداها بوجود إصابة الحوض، وأجريت العملية بنجاح كبير، لتعود إلى ممارسة حياتها الطبيعية.

وقال استشاري جراحة العظام والمفاصل الدكتور عبدالهادي العمودي، الذي قاد الفريق، إنه استقبل الطفلة فاطمة راشد عبدالله، بالمستشفى، لعلاجها من تشوه في أصابع اليد، وبعد الانتهاء من فحصها، تبين وجود خلل في حركتها، ما خلق شكوكاً طبية حول معاناة الطفلة مشكلة ما في منطقة الحوض، وبسؤال ذويها حول علمهم بوجود مشكلة، أكدوا عدم ملاحظتهم أو علمهم بها منذ ولادتها.

وتابع العمودي أنه قرر فحص الطفلة من خلال الأشعة، وبعد موافقة والديها وإجراء الفحص، تبين وجود تشوّه معقد في عظام الحوض، هو السبب وراء عدم انتظام حركتها عند السير، يهدد بإصابتها بالعرج الدائم، ما يستدعي علاجها في أسرع وقت، حيث يعد التدخل المبكر في مثل حالتها أمراً ضرورياً لتحقيق الشفاء الكامل، دون أي مضاعفات.

وذكر أن ذويها وافقوا على إجراء العملية الجراحية، ليتم علاجها في المستشفى بإجراء عملية معقدة، تكللت بنجاح كبير، لتعود للطفلة حركتها الطبيعية، وتتعافى بشكل كامل.

وشدد العمودي على ضرورة ملاحظة الأهالي أبناءهم منذ الولادة، والتأكد من عدم وجود ما يثير الشكوك حول صحة عظامهم، خصوصاً أن اكتشاف أي مشكلة في عمر مبكر أهم أسباب نجاح العلاج والتقويم.

• الطبيب المعالج للطفلة اكتشف إصابتها مصادفة.