«أمل» جديد لمرضى سرطان الثدي.. حياة أطول دون عودة الأورام

ساعد عقار «كيسكالي» الخاص بشركة «نوفارتس» السويسرية للأدوية، مرضى سرطان الثدي على العيش فترة أطول، من دون عودة الأورام، بحسب ما أظهرته دراسة تشير إلى أن من الممكن أن يمنع الدواء تكرار الإصابة بالسرطان بين عدد كبير من الأشخاص.

وأفادت وكالة «بلومبرغ»، أمس، بارتفاع سهم الشركة بنسبة 5.1% في تداولات زيورخ، وهو أكبر ارتفاع يتم تسجيله منذ أكثر من عام.

وقالت «نوفارتس» في بيان، إن التجربة تظهر أن المرضى عاشوا فترة أطول، بحسب مقياس يسمى «البقاء على قيد الحياة دون أمراض»، بعدما حصلوا على عقار «كيسكالي»، إلى جانب علاج للغدد الصماء، بدلاً من تناول الأخير وحده.

وتشير الدراسة إلى أن من الممكن أن يقلل العلاج من خطر عودة السرطان، بعد مرور بضعة أعوام دون تغيير نوعية حياة الأفراد.