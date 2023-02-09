"أربيعني" يستعيد نبض قلبه على يد مسعفي دبي

استعاد رجل أربعيني نبض قلبه، بعد توقفه، على يد مسعفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وعاد لممارسة حياته الطبيعية بعد أن كان مهدداً بفقدان حياته كلياً.

وكرم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مشعل عبدالكريم جلفار الكادر الإسعافي الذي ساهم في إنقاذ حياة الرجل، وأثنى على جهود الفريق الذي ضم الدكتورة هبة عزت ومستجيب طوارئ ماجد الزارعي وفنيا الطب الطاريء أحمد هندي منصور و دينسو داليسي ريس ومستجيب طوارىء آلاء محمد عبيدات، حيث أن استجابتهم السريعة للحالة وتعاملهم الاحترافي معها وإنقاذها، أضاف للمؤسسة إنجازا اخر تفتخر به فليس هناك ما هو أكثر قيمة من الشعور بأنك ساهمت في إنقاذ روح مؤكدا أن الاستجابة السريعة لنداءات المرضى المصابين بالسكتات القلبية تزيد من فرص نجاتهم.

وكان قد تلقت إسعاف دبي بلاغا يفيد بتعرض رجل أربعيني لوعكة صحية استجاب لها فريق الإسعاف خلال وقت قياسي، وقد تبين للفريق من خلال التقييم المبدأي أن المريض توقف لديه نبض القلب و التنفس مما استدعى البدء بعملية الإنعاش القلبي وإعطائه الصدمات الكهربائية ، كما تم استدعاء طبيب الطواريء لمعاينة المريض، حيث قامت طبيب الطوارىء الدكتورة هبة عزت باستكمال العلاج المتقدم فور رجوع النبض للمريض وتثبيت حالته الصحية لنقله إلى أقرب مستشفى.

وقد تم نقل المريض تحت الرعاية الإسعافية إلى أقرب مستشفى خاص، لاستكمال عملية العلاج بغرفة العناية المركزة.

وقال جلفار " شراكاتنا الواسعة مع المستشفيات الخاصة والحكومية على مستوى الإمارة أسهمت بشكل كبيرفي الوصول لمعدلات إنقاذ عالية وتعامل سلس ومباشر مع غرف الطواريء التي تكون جاهزة لاستقبال المريض قبل وصوله للمستشفى بناءا على التقارير الطبية التي يرسلها طاقمنا، مؤمنين أن إنقاذ الأرواح مهمة إنسانية وطنية نضعها ضمن أولوياتنا ونعمل جميعا من أجل تطويرها وتحسينها والوصول لأفضل النتائج فيها.