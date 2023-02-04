%12.5 زيادة في عدد منشآت «دبي الطبية» خلال عام

كشفت مدينة دبي الطبية أنها حققت نمواً في عدد المنشآت الصحية العام الماضي، بنسبة 12.5%، مؤكدة أنها أعدت خطة لدعم السياحة العلاجية، والتوسع في عدد المنشآت.

وقال مدير إدارة الممتلكات وعمليات المبيعات وإدارة الأصول في سلطة مدينة دبي الطبية، جعفر بن جعفر، لـ«الإمارات اليوم»، إن المدينة وضعت خطة متكاملة لجذب المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، من خلال حزمة من التسهيلات، أبرزها تخفيضات في الرسوم الإيجارية، وتسهيل خطوات التراخيص، واختصارها بنسبة 40%، حيث أصبح بإمكان المستثمر البدء في إجراءات الترخيص من خارج الدولة قبل القدوم إليها، من خلال الخدمات الذكية.

وذكر أن المدينة تتجه إلى زيادة عدد المنشآت الطبية بالمدينة، من 8% إلى 10% خلال العام الجاري، وتستهدف تخصصات يحتاجها القطاع الصحي بالإمارة.

وأوضح بن جعفر أن تخصصي طب الأسنان والتجميل بجميع أنواعه، الأكثر انتشاراً، مشيراً إلى أن المدينة تتميز ببنية تحتية أساسية لخدمة هذا التوجه، من فنادق ومستشفيات وعيادات.

ولفت إلى أن المدينة تضم أكثر من 4000 أخصائي رعاية صحية يعملون ضمن 168 منشأة طبية متخصصة و10 مستشفيات رائدة محلياً وعالمياً. وأضاف أنها تواصل العمل على تعزيز قدرة المنطقة الحرة على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».

وأوضح أن إجمالي الإسهام الاقتصادي للمدينة الطبية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغ 2.8 مليار درهم في عام 2021، حيث نجحت دبي في استقطاب أعداد مضاعفة من السياح الطبيين في عام 2021، على الرغم من القيود المفروضة على السفر، بسبب الأزمة الصحية العالمية، حيث بلغ إنفاق المرضى الدوليين ما يقرب من 198 مليون دولار أميركي.

وأضاف: «تحرص سلطة مدينة دبي الطبية على استقطاب شركاء الأعمال القادرين على توفير خدماتٍ طبية تخصصية تلبي متطلبات القطاع الصحي في دبي، حيث وقّعت سلسلةً من مذكرات التفاهم العام الماضي مع أبرز الأسماء المحلية والعالمية، للانضمام إلى المرحلة الثانية، إلى جانب مركز كليمنصو الطبي، ومستشفى باراكير للعيون، ومشروع تطوير مجمّع فيتا كير لرعاية المسنين، ومشروع مستشفى آسان لأمراض الجهاز الهضمي، الأول للمجموعة الطبية خارج كوريا الجنوبية. كما شهدت المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية، وضع حجر الأساس لبدء العمليات الإنشائية لمستشفى برايم لأمراض القلب والرئة والأورام، الذي يعد أحدث المنضمين إلى منظومة الأعمال المزدهرة في مدينة دبي الطبية».